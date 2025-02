Á hậu, thạc sĩ Phương Anh: ‘Tôi chưa từng thẩm mỹ’

TPO - Sau hơn bốn năm giành ngôi Á hậu Việt Nam, Phạm Ngọc Phương Anh khẳng định cô chưa đụng chạm dao kéo mà theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên. Người đẹp nói nỗ lực trau dồi mỗi ngày, không chỉ là ngoại hình mà còn là tri thức, tâm hồn.

Chiều 24/2, Á hậu Phương Anh xuất hiện với tư cách khách mời tại ngày hội tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2024 được tổ chức ở trường Đại học Ngân hàng TPHCM.

Chia sẻ về những điều tuyệt vời nhất đã trải qua trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu Phương Anh cho biết cảm xúc trình diễn trước hàng nghìn khán giả là điều tuyệt vời nhất với cô.

“Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi chưa từng có cơ hội đứng trên sân khấu lớn, được make-up, làm tóc, mặc những bộ trang phục rực rỡ để trình diễn trước hàng ngàn khán giả. Đó là ký ức thanh xuân tuyệt vời, đồng thời mở ra cho tôi những cơ hội trong cuộc sống”, cô nói.

Phương Anh cho rằng ngày hội tuyển sinh là cơ hội tốt dành cho các bạn trẻ mong muốn tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì năm nay, cuộc thi sẽ có nhiều đổi mới, đặc biệt là có nội dung truyền hình thực tế.

“Đây không chỉ là điểm mới mà có thể là thử thách cho các thí sinh. Truyền hình thực tế là cơ hội để khán giả tìm hiểu thêm về sở thích, cá tính, sự thể hiện của các thí sinh. Trước đây, thí sinh ít có cơ hội tiếp xúc với khán giả. Phần lớn trong thời điểm diễn ra cuộc thi, khán giả chỉ thấy các bạn chỉn chu nhất trên sân khấu nhưng khi tham gia truyền hình thực tế có những khía cạnh gần gũi hơn, khán giả có thể thấy rõ tâm hồn, tính cách thí sinh”, Phương Anh nói.

Phương Anh cảm thấy ấn tượng vì dù có nhiều đổi mới nhưng Hoa hậu Việt Nam vẫn luôn giữ tiêu chí là không phẫu thuật thẩm mỹ.

“Tôi cho rằng tiêu chí này đề cao vẻ đẹp tự nhiên, đồng thời góp phần giúp các bạn thí sinh trở nên tự tin hơn với vẻ đẹp nguyên bản của mình. Một cô gái đẹp không chỉ là vẻ ngoài mà còn là sự tự tin, duyên dáng và tri thức của cô gái ấy. Có khi nhìn vẻ ngoài của một cô gái, tôi thấy cô ấy rất đẹp nhưng sau khi tiếp xúc, nói chuyện, không thấy sự duyên dáng của cô ấy, tự nhiên không thấy cô ấy đẹp nữa. Ngược lại nếu một cô gái có thể thuyết phục được tôi với trí tuệ, tri thức, sự duyên dáng, nhân ái thì vẻ đẹp của cô ấy sẽ rạng rỡ hơn nữa”, Phương Anh chia sẻ.

Cô cũng khẳng định sau bốn năm giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn chưa chỉnh sửa gì trên khuôn mặt. "Hiện tại, tôi không có nhu cầu chỉnh sửa gì về nhan sắc", cô nói.

Á hậu Việt Nam 2020 cho rằng lý do quan trọng nhất khiến Hoa hậu Việt Nam được gọi là chánh cung bởi đây là cuộc thi có bề dày lịch sử, lâu đời, đã trải qua rất nhiều năm.

“Ở Việt Nam không có cuộc thi nào có thể sánh với lịch sử của Hoa hậu Việt Nam. Khi nói về các cuộc thi hoa hậu, tôi cho rằng cách thẩm định, đánh giá tốt nhất là nhìn vào những cô gái đã đăng quang trong suốt lịch sử cuộc thi. Tôi cảm thấy may mắn khi là một trong những cô gái đại diện cho thế hệ người đẹp tham dự Hoa hậu Việt Nam”, cô nói.

Phương Anh khẳng định cô trân trọng những cơ hội mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Ban tổ chức cuộc thi và báo Tiền Phong trao cho cô từ ngày đầu ghi danh tham gia cuộc thi cho đến bây giờ.

“Đây là sự đồng hành mà tôi luôn luôn trân quý để tạo nên những cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mình. Tôi luôn khuyên các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ có ý định tham dự Hoa hậu Việt Nam hãy nhanh chóng ghi danh để có những cơ hội mới, khai phá tiềm năng của bản thân”, cô nói.

Với những thí sinh vẫn còn e ngại, lo lắng khi đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam, Phương Anh chia sẻ: “Với những bạn đang có ý định thi Hoa hậu Việt Nam nhưng còn e ngại thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Now or Never (Tạm dịch: Bây giờ hoặc không bao giờ) là câu nói theo Phương Anh từ hồi cấp ba, mỗi khi đang băn khoăn trước quyết định nào đó. Các bạn hãy sử dụng cơ hội tại buổi tuyển sinh này tìm hiểu các thông tin về cuộc thi để ghi danh và có hành trang tốt nhất tại Hoa hậu Việt Nam năm nay”.