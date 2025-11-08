Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Á hậu Phương Nhi và dàn sao đổ bộ xem concert G-Dragon ở Hưng Yên

Gia Linh - Hà Trang

TPO - Ngày 8/11, hàng vạn người hâm mộ đổ về Ocean Park 3 tham dự concert của G-Dragon, trong đó có nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Dàn sao cùng nhiều khán giả chọn trang phục gợi cảm, bắt mắt kết hợp lighstick đặc trưng của Big Bang và cá nhân G-Dragon.

tp-fannuhy28.jpg
Hàng vạn người hâm mộ đã có mặt tại 8Wonder Ocean City - Vinhomes Ocean Park 3 để tham dự concert Übermensch của G-Dragon. Phần lớn khán giả ăn mặc chỉn chu, theo tông đen - đỏ - trắng hoặc mặc theo những trang phục biểu diễn đặc trưng của nam thần tượng.
tp-fannuhy33.jpg
tp-fannuhy27.jpg
Diễn viên Quốc Anh chọn trang phục với khăn trùm đầu theo phong cách đặc trưng của G-Dragon.
577773677-1246100594208511-5308889861535970374-n.jpg
579507333-1246087497543154-3180846229018412123-n.jpg
577556281-1246100607541843-8392055460430497990-n.jpg
Ca sĩ Dương Hoàng Yến, diễn viên Diệu Nhi, Hậu Hoàng cầm trên tay cặp vé VIP cùng những tấm ảnh thẻ bo góc vào xem thần tượng.
576942978-1246087504209820-9105351053035577740-n.jpg
Diễn viên Hồng Ánh háo hức được gặp gỡ G-Dragon, cô tranh thủ thời gian dù lịch trình bận rộn.
579082047-10224010711975641-2296594954447852313-n.jpg
579651702-10224010711455628-4003717213491013515-n.jpg
Đàm Thu Trang check in khu vực phía trong sân khấu.
577747769-1404153351069344-6204006175912475998-n.jpg
Á hậu Thúy Vân mặc áo khoác lông, cầm trên tay lighstick hoa cúc thiếu cánh của thần tượng.
Soobin đăng clip chứng kiến màn pháo hoa mãn nhãn và khen ngợi trưởng nhóm Big Bang diễn "cháy".
Á hậu Phương Nhi xuất hiện trong concert tối 8/11. Người đẹp đứng ở khu vực riêng cùng chồng - doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng. Soobin cũng đứng ở khu vực này.
tp-fannuhy24.jpg
Nhiều fan nữ make-up chỉn chu, diện đồ sexy khi tham gia concert đầu tiên của nhóm trưởng Big Bang tại Hưng Yên.
tp-fannuhy30-8042.jpg
tp-fannuhy31.jpg
Không ít người hâm mộ mặc theo phong cách của trưởng nhóm Big Bang, đội mũ “bà thím” từng gây sốt đầu năm 2025. Áo khoác lông, đính hoa hồng… cũng được nhiều fan lựa chọn “cover” lại.
tp-fannuhy8.jpg
Thời tiết Hà Nội hôm nay khá mát mẻ, người hâm mộ lựa chọn trang phục bắt mắt, gợi cảm dự concert.
tp-fannuhy6.jpg
tp-fannuhy10.jpg
Không ít fan nữ chọn váy cưới, khăn voan để đến hỏi cưới G-Dragon - người mà họ ngưỡng mộ đã lâu.
tp-fannuhy5.jpg
Hầu hết người hâm mộ đều đầu tư lighstick - đặc trưng thường thấy của fan Kpop.
tp-fannuhy9.jpg
tp-fannuhy7.jpg
Với G-Dragon, fan mang theo lighstick vương miện vàng của Big Bang và hoa cúc khuyết cánh có tên Day-G Bong của cá nhân G-Dragon.
tp-fannuhy21-7967.jpg
tp-fannuhy23.jpg
Hai fan từ TPHCM chuẩn bị kỹ càng để "đu" thần tượng. Hai cô gái chia sẻ nếu thời tiết bất lợi vẫn "chơi hết mình", sẵn sàng tắm mưa cùng thần tượng. Tuy vậy, thời tiết tại Hưng Yên hiện tại khá đẹp.
tp-fannuhy34.jpg
tp-fannuhy29.jpg
Trên mạng xã hội, không khí cũng nóng không kém: các fanpage, group cộng đồng liên tục cập nhật hình ảnh dòng người đổ về Ocean City.
tp-fannuhy4.jpg
tp-fannuhy1.jpg
Concert G-Dragon Übermensch nhanh chóng "cháy vé" ngay khi mở bán. Khởi động tại Hàn Quốc, tour diễn này đã chinh phục hàng loạt thành phố lớn trước khi dừng chân tại Hưng Yên và khép lại tại Seoul vào tháng 12.
tp-fannuhy32.jpg
Concert dự kiến thu hút hàng vạn khán giả. Vé đêm diễn thứ hai tiếp tục được săn đón.
Gia Linh - Hà Trang
