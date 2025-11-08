Á hậu Phương Nhi và dàn sao đổ bộ xem concert G-Dragon ở Hưng Yên

TPO - Ngày 8/11, hàng vạn người hâm mộ đổ về Ocean Park 3 tham dự concert của G-Dragon, trong đó có nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Dàn sao cùng nhiều khán giả chọn trang phục gợi cảm, bắt mắt kết hợp lighstick đặc trưng của Big Bang và cá nhân G-Dragon.