Á hậu Phương Nhi và dàn sao đổ bộ xem concert G-Dragon ở Hưng Yên

TPO - Ngày 8/11, hàng vạn người hâm mộ đổ về Ocean Park 3 tham dự concert của G-Dragon, trong đó có nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Dàn sao cùng nhiều khán giả chọn trang phục gợi cảm, bắt mắt kết hợp lighstick đặc trưng của Big Bang và cá nhân G-Dragon.
Diễn viên Quốc Anh chọn trang phục với khăn trùm đầu theo phong cách đặc trưng của G-Dragon.
Ca sĩ Dương Hoàng Yến, diễn viên Diệu Nhi, Hậu Hoàng cầm trên tay cặp vé VIP cùng những tấm ảnh thẻ bo góc vào xem thần tượng.
Đàm Thu Trang check in khu vực phía trong sân khấu.
Không ít người hâm mộ mặc theo phong cách của trưởng nhóm Big Bang, đội mũ “bà thím” từng gây sốt đầu năm 2025. Áo khoác lông, đính hoa hồng… cũng được nhiều fan lựa chọn “cover” lại.
Không ít fan nữ chọn váy cưới, khăn voan để đến hỏi cưới G-Dragon - người mà họ ngưỡng mộ đã lâu.
Với G-Dragon, fan mang theo lighstick vương miện vàng của Big Bang và hoa cúc khuyết cánh có tên Day-G Bong của cá nhân G-Dragon.
Trên mạng xã hội, không khí cũng nóng không kém: các fanpage, group cộng đồng liên tục cập nhật hình ảnh dòng người đổ về Ocean City.
Concert G-Dragon Übermensch nhanh chóng "cháy vé" ngay khi mở bán. Khởi động tại Hàn Quốc, tour diễn này đã chinh phục hàng loạt thành phố lớn trước khi dừng chân tại Hưng Yên và khép lại tại Seoul vào tháng 12.