700 tỷ đồng đầu tư tổ hợp dịch vụ giải trí đêm đầu tiên tại Hải Phòng

TPO - Ngày 16/8, tổ hợp dịch vụ giải trí, khách sạn, văn phòng khép kín tại phường An Biên, Hải Phòng được khởi công. Khi hoàn thành, tổ hợp sẽ là mô hình kinh tế đêm đầu tiên tại Hải Phòng, hứa hẹn là điểm đến hấp du khách trong nước và quốc tế.

Ngày 16/8, Dự án tổ hợp dịch vụ giải trí, khách sạn, văn phòng khép kín tại ngã 3 đường Võ Nguyên Giáp - Mai Năng (Night Square), thuộc phường An Biên chính thức được khởi công.

Dự án triển khai tại khu đất gần 2ha, khu vực trung tâm đô thị đường Võ Nguyên Giáp. Với quy mô đầu tư hơn 700 tỷ đồng, dự án xây dựng 3 tòa nhà cao tầng làm văn phòng, căn hộ cho thuê, khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, hơn 20 căn shophouse liền kề để kinh doanh thương mại và dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí.

Điểm nhấn của dự án là khu quảng trường được thiết kế cây xanh, đài phun nước nghệ thuật cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại phục vụ sân khấu ngoài trời, nơi sẽ diễn ra các buổi biểu diễn nghệ thuật buổi tối.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án tổ hợp kinh tế đêm đầu tiên tại Hải Phòng.

Khi hoàn thành, tổ hợp này cung cấp đầy đủ tiện ích mua sắm, nhà hàng ẩm thực, lounge, bar... được tổ chức hoạt động xuyên đêm, tạo thành điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách khi đến Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hải Phòng - nhấn mạnh, đề án phát triển kinh tế đêm được Chính phủ phê duyệt tại quyết định 1129/2020, đã mở đường cho phát triển và kéo dài thời gian của hoạt động kinh tế, tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế mới, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

10 năm qua, Hải Phòng tăng trưởng luôn đạt mức 2 con số, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Thành phố đã và đang ngày càng thu hút các nhà đầu tư quốc tế đến đầu tư. Quy mô dân số và lượng khách du lịch ngày càng tăng. Do đó, nhu cầu của xã hội cũng tăng không ngừng.

Phối cảnh một phần dự án tổ hợp Night Square Hải Phòng.

Dự án Night Square là sự tích hợp khép kín dịch vụ giải trí, khách sạn, văn phòng sẽ là mô hình kinh tế ban đêm đầu tiên tại Hải Phòng. Góp phần tô điểm cho bức tranh kinh tế địa phương, có thêm điểm đến hấp dẫn níu chân du khách trong nước và quốc tế.

Bà Trần Thị Hoàng Mai đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực để thi công, sớm hoàn thiện dự án đúng tiến độ. Đồng thời, đề nghị UBND phường An Biên và các cơ quan quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án.