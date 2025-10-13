7 Nghị quyết - một quyết tâm bứt phá, bài 1: Đảng mở đường, doanh nhân tiên phong xây 'cao tốc'

TP - Với tinh thần “không bỏ lỡ thời cơ” đưa đất nước cất cánh, Đảng đã ban hành “bộ tứ trụ cột” cùng ba nghị quyết chuyên đề, mở ra tầm nhìn phát triển mới. Điểm đáng chú ý, những nghị quyết ấy không chỉ là nội dung, mà còn là “bản thiết kế hành động”, đi thẳng vào đời sống - đến với từng người dân, doanh nghiệp và mọi cấp chính quyền.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tại Hội nghị Trung ương 13: Khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ “mâm cơm của mỗi gia đình”, đến từ hành động “sữa để em thơ, lụa tặng già”.

Việc Nghị quyết 68 khẳng định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, xác định doanh nhân là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, đồng thời yêu cầu xóa bỏ dần cơ chế “xin - cho” và tư duy “không quản được thì cấm”, đã thổi luồng gió mới vào đời sống kinh tế. Niềm tin và sự hứng khởi lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp tư nhân - những người đang nỗ lực vươn lên, khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường.

Mở “cao tốc” niềm tin

Lăn lộn với thương trường gần 40 năm năm, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thăng - trầm, Chủ tịch Tập đoàn U&I Group Mai Hữu Tín chia sẻ, chưa khi nào ông có niềm tin, sự hứng khởi đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân lớn như lúc này. “Sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, doanh nhân giờ đây không chỉ muốn làm giàu cho mình, mà còn muốn cống hiến, hiện thực mục tiêu hùng cường của đất nước”, doanh nhân Mai Hữu Tín - Chủ tịch Tập đoàn U&I Group - nói với Tiền Phong.

Chủ tịch Tập đoàn U&I Group Mai Hữu Tín.

Một thay đổi lớn được ông Tín chỉ ra sau khi có Nghị quyết 68, là tinh thần đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; giữa cán bộ, công chức với doanh nhân. “Trước đây, khi xảy ra vướng mắc, có không ít nơi tìm cách đùn đẩy, né tránh giải quyết, khiến doanh nghiệp chán nản, mất động lực. Còn giờ, cả hai đang chuyển động cùng nhìn về một hướng, gặp vướng mắc thì cùng chung tay giải quyết”, Chủ tịch Tập đoàn U&I Group cho biết.

Theo Chủ tịch Tập đoàn U&I Group Mai Hữu Tín, với cách làm mới, tư duy mới, hành động mới, các nghị quyết của Đảng sau khi ban hành được Chính phủ, Quốc hội thể chế hóa ngay, đi vào cuộc sống luôn. “Chính điều này đã tạo niềm tin cho cộng đồng khu vực kinh tế tư nhân trong việc “nói và làm”. Các doanh nhân như được tiếp thêm năng lượng, thổi bùng khát vọng làm giàu và cống hiến”.

Điểm đột phá thứ hai được ông Tín chỉ ra là “tốc độ” trong thể chế hóa các quy định, dần xóa bỏ cơ chế “xin - cho” và tư duy “không quản được thì cấm”. Từng là đại biểu Quốc hội, tham gia vào công tác lập pháp, ông Tín thẳng thắn chia sẻ, trước đây việc thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thường mất rất nhiều thời gian, chậm đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, gần đây, với cách làm mới, tư duy mới, hành động mới, các nghị quyết Đảng được Chính phủ, Quốc hội thể chế hóa ngay, đi vào cuộc sống luôn. “Điều này đã tạo niềm tin cho cộng đồng khu vực kinh tế tư nhân trong việc “nói và làm”. Các doanh nhân như được tiếp thêm năng lượng, thổi bùng khát vọng làm giàu và cống hiến”, ông Mai Hữu Tín nói.

Cùng chung cảm nhận ấy, doanh nhân Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMS - cho biết: Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo nên làn gió mới trong tư duy phát triển - vừa khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, vừa thúc đẩy sự đổi mới về khoa học công nghệ, đem lại niềm tin cho giới doanh nhân.

Doanh nhân Nguyễn Trung Chính.

Đặc biệt, theo Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMS, cách xây dựng Nghị quyết của Đảng giờ đây rất khác so với trước, đặt ra mục tiêu hết sức rõ ràng, cụ thể, cả trong ngắn hạn, dài hạn, có chương trình hành động kèm theo. Căn cứ vào đó, các cơ quan Nhà nước thực hiện ngay việc sửa đổi thể chế, chính sách pháp luật, không để pháp luật trở thành “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. “Doanh nghiệp, doanh nhân chỉ bỏ tiền ra đầu tư khi có niềm tin. Bây giờ, doanh nghiệp đang có niềm tin ấy. Họ không ngại rủi ro, sẵn sàng làm những việc khó, để không chỉ làm giàu cho mình, mà còn làm giàu cho đất nước”, ông Nguyễn Trung Chính chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Trung Chính, niềm tin của thị trường, niềm tin của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Doanh nghiệp, doanh nhân chỉ bỏ tiền ra đầu tư khi có niềm tin. “Bây giờ, doanh nghiệp tư nhân có niềm tin ấy. Họ sẵn sàng dấn thân hơn, không ngại rủi ro, sẵn sàng làm những việc khó, sẵn sàng dấn thân chinh phục các thử thách mới để không chỉ làm giàu cho mình, mà còn làm giàu cho đất nước, sẵn sàng làm những việc khó vì sự phát triển của đất nước”, ông Chính nói.

Ðột phá tư duy và hành động

Theo các chuyên gia, khác với nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trước đây, Nghị quyết 68 không chỉ đột phá về nội dung, mà còn là bản thiết kế hành động, với những mục tiêu rõ ràng: năm 2025, hoàn thành việc rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết; cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ pháp luật và 30% điều kiện kinh doanh... Do đó ngay sau khi nghị quyết ra đời, Chính phủ đã xây dựng và trình Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - cho biết: Chưa đầy hai tuần sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân (ngày 4/5/2025), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 138/NQ-CP (16/5/2025) - chương trình hành động thực hiện nghị quyết này. Gần như ngay sau đó, tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 198/2025/QH15, cho phép triển khai hàng loạt cơ chế, chính sách đặc biệt hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân. Đặc biệt hơn nữa là những quyết sách này có hiệu lực gần như tức thì, thể hiện tinh thần “nói là làm”, đưa nghị quyết vào cuộc sống, không để chủ trương nằm trên giấy.

“Hiếm khi nào chúng ta chứng kiến sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của toàn hệ thống trong công tác xây dựng pháp luật như giai đoạn vừa qua. Nhờ tinh thần “làm hết việc, không làm hết giờ”, các chủ trương lớn của Đảng đã được cụ thể hóa nhanh chóng thành luật pháp, chính sách cụ thể, đáp ứng kịp thời kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Mọi người đều xác định rõ trách nhiệm và cống hiến hết mình”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nói.

Từ những chuyển động nhanh đó, tinh thần khởi nghiệp đang dâng cao chưa từng thấy. Chỉ riêng tháng 6/2025, cả nước có tới 24.400 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 60,5% so với cùng kỳ năm 2024 - mức cao kỷ lục. Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận 108 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới (tăng 10,6%), 66 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng gần 50%) và 536 nghìn hộ kinh doanh mới (tăng 165% so với cùng kỳ năm trước). “Chưa khi nào niềm tin kinh doanh lại được khơi dậy mạnh mẽ đến vậy”, ông Khải nói.

Đánh giá từ nhiều hiệp hội cũng cho thấy, Nghị quyết 68 thực sự đã chạm tới niềm tin và khát vọng của cộng đồng doanh nghiệp - khi họ cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách các cơ quan Nhà nước lắng nghe, đồng hành và hành động vì sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, chưa đầy ba tháng sau khi các nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, hệ thống quy phạm pháp luật đã giảm từ 16.000 giấy phép con xuống còn khoảng 10.000. “Đây là bước tiến lớn trong cải cách hành chính” ông Thân nói.

7 nghị quyết chiến lược: + Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. + Nghị quyết số 59 về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”. + Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. + Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. + Nghị quyết số 70 về Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. + Nghị quyết số 71 về Ðột phá phát triển giáo dục và đào tạo. + Nghị quyết số 72 về Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chuyển từ làm thuê sang làm chủ

Với một làn gió mới thổi bùng tinh thần làm giàu, cống hiến, sau khi Nghị quyết 68 ra đời, các doanh nghiệp giờ đây không còn thụ động chờ đợi mà đã chủ động đề xuất với các cơ quan Nhà nước được thực hiện các dự án lớn, phức tạp, có công nghệ cao. Điển hình như Vingroup, Trường Hải đề xuất làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; Liên danh Đèo Cả - Văn Phú nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt đô thị 1 ray (monorail) dài 84 km chạy dọc trục giao thông cảnh quan sông Hồng (Hà Nội); Sovico ký kết hợp tác với TPHCM về phát triển tuyến đường sắt đô thị - metro số 4; Geleximco đề xuất đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ… “Nhờ môi trường thuận lợi, các doanh nghiệp tư nhân tự tin hơn, sẵn sàng mở rộng đầu tư sang những lĩnh vực mới. Thực tế, một số tập đoàn lớn đã mạnh dạn đề xuất các dự án quy mô quốc gia như đường sắt cao tốc, điện hạt nhân, sân bay - điều hiếm thấy trước đây”, ông Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thu hút nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp Việt.

Điều đáng chú ý nữa là từ chỗ “mạnh ai nấy làm”, thiếu gắn kết, không tạo được chuỗi giá trị thì giờ đây, các doanh nghiệp Việt tìm cách liên minh, hợp sức lại với nhau, cùng dẫn dắt phát triển. Tại chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân 2025 mới đây, các doanh nghiệp quyết định lập “Liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam” và phát động Chương trình gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao năng lực sản xuất phụ trợ giai đoạn 2025-2030.

Theo ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Geleximco, Việt Nam có nhiều dư địa phát triển công nghiệp hỗ trợ nhưng vẫn đối mặt với điểm nghẽn về tỷ lệ nội địa hóa, khó tham gia vào chuỗi cung ứng. Do đó, việc hình thành liên minh các nhà sản xuất phụ trợ Việt Nam, tạo môi trường chính sách thuận lợi nhằm nâng tỷ lệ nội địa hóa, kết nối sức mạnh ngành chế tạo, hướng tới nền công nghiệp tự chủ và phát triển bền vững.