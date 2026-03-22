7 chú chó đi 17km: Corgi 2 lần thoát thân giúp giải cứu "đồng bọn"

Tôn Huy - Ảnh: Weibo
HHTO - Câu chuyện 7 chú chó xuất hiện trên cao tốc và được cho là đã đi quãng đường khoảng 17km để về nhà đang tiếp tục thu hút chú ý. Thông tin mới cho thấy một chú Corgi đã tự thoát ra và quay về, trở thành manh mối để chủ tìm lại các con còn lại.

Những ngày gần đây, đoạn video ghi lại cảnh 7 chú chó đi thành nhóm trên đường cao tốc ở Trường Xuân, Cát Lâm (Trung Quốc) được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong video, các chú chó thuộc nhiều giống như Becgie, Golden, Corgi... xuất hiện bên lề đường, giữa lúc xe cộ di chuyển với tốc độ cao.

Hình ảnh được nhiều netizen﻿ Trung Quốc đánh giá "đậm chất điện ảnh".

Theo các thông tin trên mạng xã hội, nhóm chó này được cho là đã bị bắt trộm và rơi khỏi xe trong quá trình vận chuyển. Sau đó, chúng di chuyển qua nhiều khu vực và được cho là đã đi quãng đường khoảng 17km để tìm đường về nơi ở cũ.

Gần đây, câu chuyện tiếp tục được bổ sung thêm chi tiết từ những người tham gia tìm kiếm tại địa phương. Trong đó, thông tin liên quan đến một chú Corgi tên Đại Bàn nhận được nhiều sự chú ý.

Tờ rơi được dán tìm kiếm.

Theo chia sẻ, sau khi rời khỏi khu vực cao tốc, cả nhóm chó di chuyển về phía các làng lân cận. Tại đây, một số con bị người dân giữ lại trong khuôn viên nhà. Trong quá trình này, chú Corgi được cho là đã tự thoát ra khỏi khu vực bị nhốt. Đây cũng là lần thứ hai chú chó này rời khỏi nơi bị giữ, sau lần đầu thoát khỏi xe vận chuyển.

Sau khi thoát ra, chú Corgi chạy về nhà chủ. Việc chú chó bất ngờ xuất hiện sau nhiều ngày mất tích khiến chủ nuôi chú ý và cho rằng các con còn lại có thể đang ở gần khu vực xung quanh. Từ manh mối này, chủ nuôi cùng một số tình nguyện viên đã tiến hành tìm kiếm tại các làng lân cận.

Hình ảnh đoàn tụ của các bạn nhỏ.

Quá trình rà soát sau đó dẫn đến việc phát hiện nhiều chú chó trong nhóm đang bị giữ tại một hộ dân. Một số con đã được đưa về nhà, bao gồm Corgi Đại Bàn, một chú Becgie và một chú Golden, cùng các con khác thuộc hộ dân gần đó. Ngoài ra, có thêm một chú chó được xác nhận đã an toàn, trong khi thông tin về một con còn lại vẫn chưa được làm rõ.

#chó #Corgi #thoát thân #đi bộ #cứu hộ #cao tốc #động vật

