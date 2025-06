6 tháng đầu năm, Bình Định thu hút 58 dự án mới

6 tháng đầu năm, tỉnh Bình Định thu hút 58 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 43.000 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 12/6, Bình Định thu hút được 58 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là hơn 43.000 tỷ đồng. Trong đó, có 50 dự án đầu tư trong nước và 8 dự án FDI. Ngoài ra, đã thực hiện điều chỉnh 69 dự án với vốn tăng thêm là hơn 1.800 tỷ đồng.

Một số dự án có quy mô lớn đã thu hút mới trong thời gian qua như, dự án Tổ hợp sản xuất tái chế vải Polyester của Tập đoàn Syre (Thụy Điển), với tổng vốn đầu tư gần 25.000 tỷ đồng (1 tỷ USD); dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - giai đoạn 1 với tổng vốn đăng ký hơn 4.500 tỷ đồng; dự án đầu tư mở rộng nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Định với tổng vốn đăng ký 2.333 tỷ đồng…

Hoạt động đăng ký doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Ước 6 tháng đầu năm có 700 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 7.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước tăng 11,6% về số doanh nghiệp đăng ký và tăng 17,8% về vốn đăng ký.

Theo UBND tỉnh Bình Định, những kết quả trên cho thấy sự chủ động, quyết liệt của chính quyền tỉnh và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm 2025.

Hiện nay, Bình Định đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong công tác chủ bị đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, phấn đấu khởi công ngay trong năm 2025, trong đó, có các dự án trọng điểm như: Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ,…

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 9.284 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch năm, tăng 43,1% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý ước đạt 4.514 tỷ đồng. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (8.412 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân đạt 53,67%; so với kế hoạch HĐND tỉnh giao (9.477 tỷ đồng), tỷ lệ đạt 47,64% kế hoạch vốn.

Vận hành thử chính quyền cấp xã mới vào ngày 20/6

Thông tin tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh cũng đang cố gắng để tạo dư địa phát triển cho giai đoạn sắp tới. Địa phương cũng đang rà soát, tính toán cho sự tăng trưởng giai đoạn tới, cho tỉnh Gia Lai mới.

Liên quan việc thực hiện sáp nhập xã, phường, chính quyền 2 cấp, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đã chốt nhân sự Bí thư, Chủ tịch của 58 xã phường, danh sách chính thức sẽ công bố trong thời gian tới.

Ngày 20/6 đồng loạt 58 xã, phường sẽ đi vào vận hành thử; hai tỉnh Bình Định – Gia Lai cũng thống nhất, đến ngày 25/6 toàn tỉnh Gia Lai mới với 135 xã phường sẽ đồng loạt hoạt động; đến ngày 28/6 sẽ đóng hệ thống quản trị của tỉnh Gia Lai và Bình Định cũ để chuyển sang hệ thống tỉnh mới để từ ngày 1/7, tỉnh Gia Lai vận hành trơn tru hệ thống mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cũng chia sẻ, Bình Định cũng chọn 12 xã phường trọng điểm của tỉnh, 14 xã phường trọng điểm khu vực. Tiêu chí tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, xã phường nào có dư địa tốt (thể hiện trong quy hoạch) sẽ được chọn làm xã trọng điểm để từ đó bố trí người phù hợp để xã phát triển tốt.

“Tỉnh đã giao xong chỉ tiêu cho 58 xã, phường; bí thư, chủ tịch xã phường chịu trách nhiệm hoàn thành”, ông Tuấn nói.

Đón hơn 6,5 triệu lượt khách, thu 16.000 tỷ đồng Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, lượng khách tham quan, du lịch đến tỉnh đạt trên 6,5 triệu lượt, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 14,2%, so với cùng kỳ. Có được những kết quả trên, tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội để thu hút khách, như: Lễ hội Ẩm thực Bình Định lần thứ II, năm 2025; lễ hội Du lịch hè 2025; Giải chạy VnExpress Marathon 2025,… Đặc biệt, “tung” sản phẩm du lịch mới là chuyến tàu du lịch đường sắt mang tên “Về miền Đất Võ”.