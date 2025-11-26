Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

6 đối tượng cướp tài sản sau bắt cóc chủ nợ thất bại

Chúc Trí - Thanh Mỹ
TPO - Chưa đầy 24 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp bắt giữ 6 đối tượng trong vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại xã Tháp Mười. Đây là nhóm đối tượng đã chuẩn bị kế hoạch bắt cóc chủ nợ.

Theo đó, các đối tượng cướp tài sản bị tạm giữ hình sự gồm: Đỗ Văn Trên (SN 1982); Võ Tấn Lộc (SN 2002); Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện và Nguyễn Đức Thịnh (cùng SN 2007); Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn (SN 2009, cùng trú xã Tháp Mười).

05-doi-tuong-tuan-thien-tien-thinh-loc-tai-co-quan-cong-an.jpg
5 đối tượng Tuấn, Thiện, Tiền, Thịnh, Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Mỹ

Các đối tượng khai, ngày 15/10/2025, Đỗ Văn Trên mượn ông Trần Văn Thanh (trú xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp) 1,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Đến thời hạn, nhưng không có tiền để trả, Trên gọi Lộc, Thịnh, Thiện, Tiền, Tuấn bàn kế hoạch bắt cóc, và thuê sẵn căn nhà ở xã Trường Xuân để giữ ông Thanh khi bắt được.

Ngày 22/11, Trên hẹn ông Thanh ra quán nhậu để trả nợ, nhưng thực chất nhằm dàn cảnh để các đối tượng trong nhóm tấn công bắt cóc ông Thanh. Tuy nhiên, kế hoạch bắt cóc ông Thanh bất thành nên nhóm đối tượng quay ra cướp chiếc xe máy của ông Thanh và bỏ trốn.

Khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật, công cụ, phương tiện gây án như: Súng điện, bơm tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, 2 xe máy, 1 xe ô tô và thu hồi chiếc xe máy của ông Thanh.

luc-luong-cong-an-kham-xet-tai-nha-doi-tuong-do-van-tren.jpg
Lực lượng Công an khám xét nhà đối tượng Đỗ Văn Trên. Ảnh: Thanh Mỹ
cong-cu-phuong-tien-cac-doi-tuong-thuc-hien-vu-cuop.jpg
Công cụ, phương tiện các đối tượng thực hiện vụ cướp. Ảnh: Thanh Mỹ
Chúc Trí - Thanh Mỹ
