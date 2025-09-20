Đồng Tháp: 6 căn nhà đổ sụp xuống sông trong đêm

TPO - Bờ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp bị sạt lở dài 100m, làm đổ 6 căn nhà xuống sông trong đêm.

Khoảng 1h, ngày 20/9, bờ sông Tiền bên đường Nguyễn Hương, phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) xảy ra sạt lở. Vị trí bờ sạt lở dài 100m, sâu 20m, làm 6 căn nhà sụp xuống sông.

Hiện trường vụ sạt lở làm 6 căn nhà xuống sông.

Một người dân có nhà bị sụp xuống sông cho biết, đang ngủ phải bật dậy vì tiếng động mạnh, rồi ít phút căn nhà đổ sụp xuống sông kéo cả ông xuống nước. Ông may mắn chỉ bị xây xước nhẹ nên bơi được vào bờ.



Sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã cử lực lượng tới hiện trường để hỗ trợ bà con.

Theo UBND phường Cao Lãnh, nguyên nhân sạt lở ban đầu được xác định do vị trí bờ sông Tiền có dòng chảy mạnh, nơi này nằm trong khu vực sạt lở thường xuyên. Nay ảnh hưởng mưa lớn, kết hợp với triều cường, lũ lên cao gây sạt lở.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, UBND phường Cao Lãnh đã cho cắm biển cảnh báo sạt lở và huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng tháo dỡ, di dời nhà đến nơi an toàn.

Phần đất sạt lở được xác định khoảng 2000m² (dài 100m x rộng 20m), vụ sạt lở làm 6 căn nhà bị hư hại với khoảng 20 nhân khẩu, trong đó 2 căn sập hoàn toàn; thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng.

UBND phường Cao Lãnh dự báo, khu vực trên sẽ tiếp tục bị sạt lở trong mùa lũ năm nay, nhất là trong những ngày tới nước từ thượng nguồn đổ về mạnh kết hợp với triều cường, mực nước tiếp tục dâng cao.



Khu vực này năm 2023 đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án xử lý sạt lở bờ sông Tiền.

Ông Võ Truyền Thống, Phó chủ tịch UBND phường Cao Lãnh cho biết, chính quyền huy động lực lượng hỗ trợ người dân trục vớt tài sản, tháo dỡ, di dời nhà cửa khỏi vành đai nguy hiểm. Đồng thời, đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành tỉnh khảo sát thực tế để tham mưu trình UBND tỉnh Đồng Tháp có biện pháp khẩn cấp để ứng phó, khắc phục khu vực sạt lở và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng phải di dời nhà ở.