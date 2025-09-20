Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đồng Tháp:

6 căn nhà đổ sụp xuống sông trong đêm

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bờ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp bị sạt lở dài 100m, làm đổ 6 căn nhà xuống sông trong đêm.

Khoảng 1h, ngày 20/9, bờ sông Tiền bên đường Nguyễn Hương, phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) xảy ra sạt lở. Vị trí bờ sạt lở dài 100m, sâu 20m, làm 6 căn nhà sụp xuống sông.

z7031185115227-274daf56ffeee530763e4a572f0e9ae7.jpg
Hiện trường vụ sạt lở làm 6 căn nhà xuống sông.

Một người dân có nhà bị sụp xuống sông cho biết, đang ngủ phải bật dậy vì tiếng động mạnh, rồi ít phút căn nhà đổ sụp xuống sông kéo cả ông xuống nước. Ông may mắn chỉ bị xây xước nhẹ nên bơi được vào bờ.

Sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã cử lực lượng tới hiện trường để hỗ trợ bà con.

Theo UBND phường Cao Lãnh, nguyên nhân sạt lở ban đầu được xác định do vị trí bờ sông Tiền có dòng chảy mạnh, nơi này nằm trong khu vực sạt lở thường xuyên. Nay ảnh hưởng mưa lớn, kết hợp với triều cường, lũ lên cao gây sạt lở.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, UBND phường Cao Lãnh đã cho cắm biển cảnh báo sạt lở và huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng tháo dỡ, di dời nhà đến nơi an toàn.

Phần đất sạt lở được xác định khoảng 2000m² (dài 100m x rộng 20m), vụ sạt lở làm 6 căn nhà bị hư hại với khoảng 20 nhân khẩu, trong đó 2 căn sập hoàn toàn; thiệt hại ước tính trên 2 tỷ đồng.

z7031185159577-0ad72267a8d4175a056cef2383d580b5.jpg

UBND phường Cao Lãnh dự báo, khu vực trên sẽ tiếp tục bị sạt lở trong mùa lũ năm nay, nhất là trong những ngày tới nước từ thượng nguồn đổ về mạnh kết hợp với triều cường, mực nước tiếp tục dâng cao.

Khu vực này năm 2023 đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án xử lý sạt lở bờ sông Tiền.

Ông Võ Truyền Thống, Phó chủ tịch UBND phường Cao Lãnh cho biết, chính quyền huy động lực lượng hỗ trợ người dân trục vớt tài sản, tháo dỡ, di dời nhà cửa khỏi vành đai nguy hiểm. Đồng thời, đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành tỉnh khảo sát thực tế để tham mưu trình UBND tỉnh Đồng Tháp có biện pháp khẩn cấp để ứng phó, khắc phục khu vực sạt lở và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng phải di dời nhà ở.

z7031185113128-4b9d37149ba4d93e04ed97198fd1dacf.jpg
Lực lượng dân quân tự vệ địa phương hỗ trợ người dân di dời đồ đạc.
z7031185156015-bcac31a6ceca6e426da0052774739399.jpg
z7031185104987-36e781863cbb0504a118e6fa4d8ebe92.jpg
z7031185108604-edec73879df811de4af139d413bbf738.jpg
z7031185105920-96fc401318025f2631a1a309e2dbfc51.jpg
z7031185096110-5caf7683cbd8e732f70bccc37cedc9c9.jpg
Hiện trường vụ sạt lở làm 6 căn nhà xuống sông Tiền.
Hòa Hội
#Sạt lở #đổ sụp #xuống sông #Đồng Tháp #sông Tiền

Xem thêm

Cùng chuyên mục