54% giáo viên Việt Nam chịu áp lực về thành tích học sinh và thay đổi chương trình

TPO - Theo thông tin từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), kết quả Khảo sát quốc tế về Dạy và Học (TALIS) chu kì 2024 cho thấy, mức độ căng thẳng nghề nghiệp của giáo viên Việt Nam ở mức thấp: chỉ 4% giá viên Việt Nam cho biết “rất căng thẳng” trong công việc, dù 54% thừa nhận chịu áp lực về thành tích học sinh.

Khảo sát TALIS 2024 với sự tham gia của 55 quốc gia và vùng lãnh thổ được OECD triển khai nhằm cung cấp bằng chứng so sánh quốc tế về đội ngũ giáo viên và hiệu trưởng THCS, qua đó phản ánh đặc điểm, quan điểm và kinh nghiệm nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông và chuyển đổi số.

Tiếp nối chu kì 2018, Việt Nam tiếp tục tham gia với mẫu đại diện toàn quốc gồm 202 cơ sở giáo dục thuộc 58 tỉnh, thành phố, 202 hiệu trưởng và 4.410 giáo viên.

Toàn bộ quy trình được thực hiện trên máy tính theo tiêu chuẩn kĩ thuật và bảo mật nghiêm ngặt của OECD, đảm bảo kết quả khách quan và đáng tin cậy.

Kết quả TALIS 2024 cho thấy, đội ngũ nhà giáo Việt Nam được đánh giá là trẻ, nhiệt huyết, có năng lực công nghệ ngày càng tốt và mức độ hài lòng nghề nghiệp cao.

92% giáo viên Việt Nam cho rằng nghề giáo được xã hội coi trọng, tỉ lệ cao nhất trong toàn bộ các quốc gia tham gia khảo sát (trong khi mức trung bình của OECD chỉ là 22%).

87% giáo viên tin rằng ý kiến của họ được các nhà hoạch định chính sách lắng nghe và coi trọng, tăng 8% so với chu kì 2018; 97% giáo viên hài lòng với công việc của mình và chỉ 3% giáo viên dưới 30 tuổi có ý định nghỉ việc trong 5 năm tới; 58% giáo viên hài lòng với mức lương hiện tại, tăng 6% so với năm 2018.

Cũng theo kết quả khảo sát, mức độ căng thẳng nghề nghiệp của giáo viên Việt Nam khá thấp. Chỉ có 4% giáo viên cho biết “rất căng thẳng” trong công việc, dù 54% thừa nhận chịu áp lực về thành tích học sinh và thay đổi chương trình.

Theo Bộ GD&ĐT, kết quả TALIS 2024 khẳng định vị thế tích cực của đội ngũ giáo viên Việt Nam trong khu vực, nhất quán với thành tích của học sinh Việt Nam qua các chương trình PISA 2022 và SEA-PLM 2024. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đầu tư trọng tâm cho năng lực số, phát triển nghề nghiệp và quản trị thay đổi trong nhà trường.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo phân tích sâu các báo cáo TALIS 2024 để xây dựng và điều chỉnh chính sách, tổ chức thực hiện đồng bộ ở T.Ư và địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững hệ thống giáo dục Việt Nam giai đoạn 2025–2035.