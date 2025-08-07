5 quốc gia tham dự Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam

TPO - Ngày 7/8, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025). Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì họp báo.

Một trong những hoạt động nổi bật là Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025, sẽ diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện khai mạc lúc 8h ngày 9/8 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Theo Bộ Công an, Nhạc hội có sự tham gia của 7 đoàn nghệ thuật đến từ 5 quốc gia, với tổng cộng 231 nghệ sĩ quốc tế sẽ tham gia sự kiện như, Lào; Nga gồm: Đoàn nhạc của Cơ quan phòng vệ dân sự, tình trạng khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai và Đoàn quân nhạc thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân khu Sibir – Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga; Nhật Bản gồm: Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo và Đoàn Trống hội; Trung Quốc: Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh và Campuchia.

Về phía nước chủ nhà Việt Nam, sẽ có hai đoàn nghệ thuật với 240 nhạc công đại diện cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Chương trình diễu hành âm nhạc quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ mở màn cho chuỗi hoạt động vào sáng 9/8. Tiếp đó, Chương trình hòa nhạc kèn sẽ diễn ra lúc 20h ngày 10/8 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh ANTV.

Theo đại diện Bộ Công an, Nhạc hội Cảnh sát thế giới không chỉ góp phần tăng cường giao lưu văn hóa – nghệ thuật giữa lực lượng cảnh sát các quốc gia, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách đến bạn bè quốc tế; thể hiện vai trò, trách nhiệm và vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng là hoạt động giáo dục chính trị sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong hợp tác quốc tế về an ninh, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.