Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

5 du khách gặp nạn khi tắm biển Ninh Bình

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 10/8, lãnh đạo UBND xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình xác nhận, 5 du khách tắm biển tại khu vực Nhà thờ đổ đã được người dân và các chủ nhà hàng ven biển kịp thời cứu sống sau khi bị sóng cuốn trôi ra xa bờ.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một nhóm du khách đến tắm biển gần Nhà thờ đổ. Trong quá trình bơi lội, khoảng 5 người trong nhóm bị sóng mạnh cuốn ra xa, có người rơi vào tình trạng đuối nước.

screen-shot-2025-08-10-at-173712.png
Du khách được giải cứu khi bị sóng cuốn tại biển Ninh Bình. Ảnh cắt từ video clip.

Phát hiện sự việc, người dân và chủ các nhà hàng ven biển lập tức sử dụng phao, bơi ra ứng cứu và đưa các nạn nhân vào bờ an toàn. Ngay sau đó, họ được sơ cứu kịp thời và đã hồi phục sức khỏe.

Lãnh đạo xã Hải Tiến cho biết, những người tham gia cứu hộ đều là người dân và chủ cơ sở dịch vụ quanh khu vực, đã từng được chính quyền địa phương tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn. Sau khi ổn định sức khỏe, nhóm du khách gặp nạn đã rời khỏi hiện trường.

UBND xã Hải Tiến đang tiếp tục xác minh danh tính nhóm khách và những người trực tiếp tham gia cứu hộ để có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời.

Minh Đức
#cứu hộ biển Ninh Bình #du khách bị sóng cuốn #sóng cuốn tại biển Hải Tiến #cứu sống du khách biển #an toàn tắm biển Ninh Bình #kỹ năng cứu hộ biển #phao cứu sinh biển

Xem thêm

Cùng chuyên mục