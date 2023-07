4 người đàn ông cứu 2 cháu bé bị sóng lớn cuốn trôi

TPO - Phát hiện 2 cháu bé đang bị sóng biển lớn cuốn ra xa, 4 người đàn ông lập tức lao ra ứng cứu. Sau nhiều phút vật lộn với sóng biển, 4 người đã cứu 2 cháu bé an toàn.

Chiều 20/7, anh Hoàng Đức Thịnh - Bí thư Đoàn phường Quỳnh Phương (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, chiều cùng ngày lãnh đạo phường cùng các cơ quan ban ngành đã đến gặp mặt, biểu dương 4 công dân có hành động dũng cảm cứu người đuối nước trên biển.

Trước đó vào khoảng 15h30 ngày 19/7, vợ chồng anh Lê Tiến Thống và chị Nguyễn Thị Thắng (trú tổ dân phố Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương) đang ở nhà thì phát hiện 2 cháu bé đang chới với, bị sóng biển cuốn trôi ra xa nên hô hoán cứu người. Vừa hô hoán, anh Thống và anh Phan Văn Khang (trú tổ dân phố Hồng Thái) lao xuống biển cứu 2 cháu bé.

Tuy nhiên do sóng to, nước xoáy ở khu vực bãi đá nên 2 anh không thể đưa các cháu vào bờ. Nghe tiếng hô hoán cứu người, anh Bùi Văn Hạ và Bùi Thái Thành đang đi gần đó lập tức nhảy xuống biển tham gia ứng cứu.

Sau khoảng 10 phút vận lộn với sóng biển, cả 4 người đàn ông đã cứu và đưa 2 cháu bé vào bờ an toàn.

Danh tính 2 cháu bé bị đuối nước được cứu sống là cháu N.T.M.Q. và Đ.V.D. (13 tuổi, học lớp 7 trường THCS Quỳnh Thiện). Thời điểm được cứu lên bờ, cháu D. bị đuối nước trong tình trạng khá nguy kịch. Cả 4 người đàn ông đã cùng nhau dùng các biện pháp để sơ cứu rồi đưa cháu bé lên Trạm y tế Quỳnh Phương tiếp tục cấp cứu. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của 2 cháu bé đã ổn định.

Người thân cháu bé cho biết, chiều 19/7, cả 2 cháu bé xin gia đình đi xem bóng đá nhưng lại xuống tắm biển. Do không biết bơi nên khi gặp sóng lớn, cả 2 cháu bé đã bị sóng cuốn ra xa. May mắn, 2 cháu bé đã được anh Thống, anh Khang, anh Hạ và anh Thành cứu sống an toàn.

Ông Hồ Xuân Hường - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương chia sẻ: “Sự có mặt kịp thời, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để cứu người đuối nước của 4 anh đã được quần chúng nhân dân biểu dương, khen ngợi, lan tỏa hình ảnh đẹp về tấm gương người tốt, việc tốt”.