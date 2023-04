38 đội viên tranh tài tại Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non về Luật trẻ em

TPO - Chiều 20/4, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi với Luật trẻ em” tại trường Tiểu học Nghi Phong, huyện Nghi Lộc.

Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non là hoạt động thường niên do Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đội tuyên truyền măng non, giúp các em phát huy được năng khiếu.

Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn và hấp dẫn để các em trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết: “Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Đội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những nội dung của Luật trẻ em thông qua nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như: Tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt Chi đội, phát thanh măng non, ngoại khóa tìm hiểu về Luật trẻ em, thi Rung chuông vàng,... nhằm giúp toàn xã hội hiểu được mục đích, ý nghĩa cũng như các biện pháp cần thiết trong Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn hiện nay”.

Với chủ đề “Thiếu nhi với Luật Trẻ em”, Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non năm nay gồm 3 phần thi: Phần thi chào hỏi, phần thi tiểu phẩm và phần thi hùng biện. Các phần thi là cơ hội để các Đội tuyên truyền măng non thể hiện kỹ năng, tài năng của mình đồng thời nâng cao tư duy nhận thức về phòng, chống các vấn đề liên quan đến trẻ em như: tai nạn thương tích, xâm hại tình dục và đặc biệt phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Thông qua liên hoan nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và Luật Trẻ em; tăng cường các giải pháp, cách làm sáng tạo kêu gọi sự vào cuộc, hành động của toàn xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi với Luật trẻ em” là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày Thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2023).