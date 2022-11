Hơn 100 thanh thiếu nhi tranh tài thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022

TPO - Ngày 13/11, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức chương trình Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo và cuộc thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022. 50 đội thi với 120 đoàn viên, thanh thiếu nhi đến từ thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An tham gia tranh tài.