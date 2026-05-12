3 chất mà ca sĩ Miu Lê dương tính là gì, ảnh hưởng ra sao đến cơ thể?

HHTO - Ca sĩ Miu Lê cùng nhóm bạn đã bị Công an đặc khu Cát Hải (TP. Hải Phòng) phát hiện có hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong đó, Miu Lê dương tính với 3 chất. Những chất này là gì, nguy hiểm ra sao?

Tóm tắt nhanh: · Xét nghiệm nhanh cho thấy ca sĩ Miu Lê dương tính với methamphetamine, ketamine và MDMA. · Đây đều là các chất tác động đến hệ thần kinh trung ương, có thể gây ảo giác và nhiều vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe. · Tại Việt Nam, các chất này bị tuyệt đối cấm sử dụng hoặc được kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Công an đặc khu Cát Hải đã phát hiện 6 đối tượng có hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy” khi kiểm tra vào ngày 10/5. Trong số đó có ca sĩ Miu Lê (tên thật là Lê Ánh Nhật, SN 1991), theo Tiền Phong.

Xét nghiệm nhanh cho thấy ca sĩ Miu Lê dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA, theo VnExpress.

Bên cạnh diễn biến cụ thể của sự việc, nhiều cư dân mạng cũng thắc mắc 3 chất trên là gì và ảnh hưởng ra sao đến cơ thể?

Miu Lê bị phát hiện sử dụng ma túy. Ảnh: Xuân Hoa.

Theo Viện Nghiên cứu Quốc gia Mỹ về Lạm dụng Ma túy (NIDA), methamphetamine là một chất kích thích tổng hợp có khả năng gây nghiện cao. Chất này đi vào não rất nhanh, tạo cảm giác tỉnh táo, hưng phấn - và những cảm giác này cũng kết thúc rất nhanh. Nó cũng có thể gây những tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, bao gồm chứng hoang tưởng, lo lắng, nhịp tim nhanh, nhịp tim không đều, đột quỵ, hoặc thậm chí tử vong. Sử dụng chất này lâu dài có thể dẫn đến mất ngủ, mất trí nhớ, ảo giác, rối loạn thần kinh và các vấn đề sức khỏe khác.

Còn ketamine có thể gây các tác động mạnh mẽ đến tâm trạng và trí óc. Những người dùng ketamine có thể trải nghiệm những thay đổi trong cách họ nhận thức thực tại (làm biến dạng cách một người cảm nhận hình ảnh hoặc âm thanh), bao gồm cảm giác như thể tan biến vào hoặc hoàn toàn bị tách rời khỏi môi trường xung quanh, theo NIDA. Ketamine có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn ngủ, cảm giác kỳ lạ hoặc "lơ mơ", khó nói, tê liệt, nhìn mờ hoặc buồn nôn. Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng ketamine lâu dài có thể gây những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng, như suy hô hấp, các vấn đề về trí nhớ, trầm cảm, lo âu, loạn thần, các vấn đề về đường tiêu hóa, bệnh lý đường tiết niệu…

Miu Lê đã có một số bài hát được khán giả biết đến. Ảnh: TPO.

MDMA có tác động tương tự như methamphetamine, mặc dù một số nhà nghiên cứu và tổ chức coi MDMA là một loại thuốc gây ảo giác vì nó cũng có thể làm thay đổi nhẹ thị giác và nhận thức về thời gian. Nó có thể tạo cảm giác cởi mở, hòa đồng (giả). Ngoài ra, nó cũng khiến người dùng bị ảo giác (nhìn hoặc nghe thấy những thứ không có thật), mất nước, cảm giác tê bì ở tay chân, buồn nôn hoặc nôn mửa, tăng huyết áp và nhịp tim, gây lo lắng và các cơn hoảng loạn, có hành vi phi lý, rối loạn tâm thần…

Việc sử dụng cùng lúc nhiều chất có thể làm tăng mức độ nguy hiểm, do các tác động mạnh lên tim mạch và hệ thần kinh.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các chất nói trên hoặc bị tuyệt đối cấm sử dụng trong đời sống xã hội, hoặc nếu có trường hợp sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế thì phải theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Việc tàng trữ, sử dụng hoặc các việc khác liên quan đến các chất này đều có thể dẫn đến các hệ quả pháp lý tùy theo mức độ vi phạm.