21 loạt đại bác mở đầu buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang, các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... tham gia buổi tổng duyệt.
Trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm sẽ đồng loạt khai hỏa. Trong khi đó, Quân chủng Phòng không - Không quân dự kiến sẽ có màn bay tập luyện cho tổng duyệt với 30 máy bay gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su30-MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG…
Đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được thành lập vào năm 2020.
Với chức năng, nhiệm vụ huấn luyện và sử dụng ngựa nghiệp vụ, trong những năm qua, Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế.
Được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, dân phòng và công dân tiêu biểu.
Qua hơn một năm hoạt động, lực lượng này đã từng bước khẳng định vai trò là nòng cốt hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; khẳng định sự đúng đắn chủ trương của Đảng ta về xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng thời gắn bó máu thịt với nhân dân.
Đại diện cho hơn 50 nghìn học viên tại các học viện, trường Công an nhân dân, được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, là biểu tượng cho sức trẻ, bản lĩnh, trí tuệ - sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Đây là lực lượng kế cận, nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ chất lượng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Là lực lượng mới được thành lập, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh, tham gia xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ các sự kiện trọng đại và cứu nạn, cứu hộ.
Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu luôn trau dồi kiến thức, kỹ - chiến thuật, luôn chủ động giải quyết mọi tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng hậu cần - kỹ thuật đã chủ động tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và hiện đại hóa lực lượng.
Với bản lĩnh thép, ý chí kiên cường, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh - họ là lực lượng xung kích đi đầu trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là lực lượng quan trọng trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống của Nhân dân.
Với sứ mệnh cao cả vì hòa bình và an ninh quốc tế, Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Bộ Công an Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, vượt mọi gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ, lòng quả cảm và tinh thần hội nhập quốc tế; góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và nâng tầm vị thế lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
Là những “bông hồng thép” rất kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân.
Các nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng tác chiến, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc, trở thành niềm tự hào của công an nhân dân và là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.
Cảnh sát cơ động luôn có mặt giải quyết kịp thời các điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng.
Ra đời trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin, là đơn vị chính quy, tinh nhuệ, đi đầu trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, là lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.
Trải qua 64 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận chiến đấu với “giặc lửa”, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn mang trong mình tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân.
Đây là một trong những lực lượng tiên phong được hình thành và hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập nước; những tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát giao thông đã tham gia dẫn đường, chỉ huy giao thông, đảm bảo an toàn thông suốt các tuyến vận tải hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược.
Ngày nay, lực lượng Cảnh sát giao thông tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
Là đơn vị mới được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu cơ động nhanh, phục vụ huấn luyện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai.
Cán bộ, chiến sĩ Không quân công an nhân dân đang ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, làm chủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc; bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, các sự kiện và khu vực trọng yếu của đất nước.
Với bản lĩnh vững vàng và sự trung thành tuyệt đối, mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ xứng đáng là “lá chắn thép” bảo Đảng, bảo vệ lãnh tụ.
Là lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cảnh sát nhân dân luôn phát huy truyền thống “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.
Ngày nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc.
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo, gián điệp, phản động, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc; được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân đều là những anh hùng thầm lặng, luôn tận tụy, sẵn sàng hy sinh, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Dẫn đầu là xe chỉ huy do Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng đang tiến vào Lễ đài.
Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.
Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ; lực lượng Công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Khoác khăn rằn, đội nón tai bèo, luôn bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi, có vai trò quan trọng trong ba mũi giáp công: quân sự, chính trị và binh địch vận; góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thỏa mong ước Bắc Nam sum họp một nhà của Bác Hồ kính yêu!
Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em; trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Ngày nay, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam đang ra sức thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất. Trong kháng chiến, với tinh thần “tay súng, tay cày”, đã anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ, góp phần làm nên những chiến công vang dội, bảo vệ từng tấc đất quê hương.
Ngày nay, lực lượng được xây dựng vững mạnh rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu cao, xung kích trên mọi mặt trận, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc”.
Việc Việt Nam mời các nước bạn bè truyền thống tham dự lễ kỷ niệm và cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè. Qua đó cũng khẳng định chủ trương đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 khẳng định ý nghĩa lớn lao và tôn vinh những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc đổi mới. Đây cũng là dịp để Việt Nam tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới trong các cuộc kháng chiến của đất nước.
67 năm qua, lực lượng Phòng hóa luôn tiên phong phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, hóa chất độc hại, sinh học, phóng xạ, hạt nhân; khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Với phương châm “Chủ động - Kịp thời - An toàn - Hiệu quả” và truyền thống “Phòng chống tốt - Chiến đấu giỏi”, các chiến sĩ Phòng hóa luôn kiên cường, lặng lẽ cống hiến, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.
Suốt 80 năm qua, Bộ đội Thông tin luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững “Mạch máu thông tin liên lạc”, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.
Là lực lượng được ưu tiên xây dựng hiện đại, Bộ đội Thông tin quyết tâm bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời - chính xác - bí mật - an toàn”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trong chiến tranh, lực lượng Công binh ngày đêm xẻ núi, san đồi, bắc cầu, ghép phà, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Bác Hồ tặng Cờ “Mở đường thắng lợi” và đã trở thành truyền thống gần 80 năm qua.
Hiện nay, Binh chủng đang tiến lên hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn, rà phá khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, được Nhân dân và bạn bè quốc tế yêu mến, khâm phục.
Những người con gan dạ, dũng cảm, ngoan cường, những đóa hoa thép đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch.
Với sự mưu trí, sáng tạo và cách đánh bí mật, bất ngờ, táo bạo vào các cơ quan đầu não của địch, làm cho quân thù kinh hồn bạt vía.
Phát huy truyền thống “ Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”; những chiến sĩ “đầu trần, chân đất”, xuất quỷ nhập thần, luồn sâu đánh hiểm, làm quân thù kinh hồn bạt vía.
Bộ đội Đặc công đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Với bản lĩnh phi thường, tinh thần quả cảm, Bộ đội Đặc công mãi là niềm tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Là hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân đội ta, ra đời từ những ngày đầu gian khó vai trần, chân đất.
Pháo binh vinh dự được bắn phát đạn đầu tiên mở màn cho toàn quốc kháng chiến và chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng thời bắn hỏa lực cuối cùng vào Bộ Tổng Tham mưu Ngụy quyền vào ngày 30/4/1975, lập nhiều chiến công xuất sắc, xây đắp nên truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.
Trải qua gần 66 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tăng thiết giáp đã xây dựng nên truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, lập nhiều chiến công lừng lẫy.
Bước vào giai đoạn mới, bộ đội Tăng Thiết giáp tiếp tục được huấn luyện, rèn luyện, làm chủ vũ khí hiện đại, sẵn sàng cơ động nhanh, kiên quyết bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
Hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn một ngàn chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.
Luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, Lực lượng Tác chiến Không gian mạng đã không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; làm nòng cốt, cùng toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Lực lượng Tác chiến Không gian mạng tiên phong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đây là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Tình báo Quốc phòng, các chiến sĩ Đặc nhiệm Dù hôm nay đang miệt mài huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xứng đáng là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Ra đời, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, lực lượng Tác chiến điện tử đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Trong thời kỳ mới, lực lượng Tác chiến điện tử được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội; xứng đáng là những chiến binh thầm lặng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Đây là những học viên được đào tạo trở thành sĩ quan chỉ huy ưu tú, lực lượng nòng cốt để xây dựng Quân đội.
Với phương châm “Học đi đôi với hành, huấn luyện gắn với thực tế chiến trường”; “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, các học viên đang ra sức học tập, rèn luyện theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo; tốt nghiệp ra trường đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.
Với khát vọng cống hiến, các nữ sĩ quan Quân y hôm nay không ngừng tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.
Trải qua 80 năm cách mạng vẻ vang, các lực lượng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chủ động nghiên cứu, chế tạo sản xuất, bảo đảm kịp thời nguồn lực hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho chiến đấu và chiến thắng.
Ngày nay, ngành Hậu cần, Kỹ thuật và Công nghiệp Quốc phòng không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, Cảnh sát biển Việt Nam đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của những người lính biển kiên trung, ngày đêm canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, “đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những người con ưu tú nơi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham mưu xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân, tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.
Trong kháng chiến, với ý chí “Dám đánh, biết đánh, quyết thắng”, bộ đội Phòng không - Không quân đã bắn rơi hàng nghìn máy bay địch, làm nên chiến thắng huyền thoại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, thể hiện khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam.
Phát huy truyền thống anh hùng, Bộ đội Phòng không – Không quân hôm nay không ngừng lớn mạnh, làm chủ khoa học công nghệ, vũ khí trang bị và phương thức tác chiến hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc; góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc; hun đúc nên truyền thống “chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.
Ngày nay, Quân chủng Hải quân được xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhệ, hiện đại; phát huy tốt vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Là lực lượng nòng cốt chỉ huy, tham mưu và trực tiếp chiến đấu. Trải qua các cuộc kháng chiến, lớp lớp các thế hệ Sĩ quan Lục quân đã có mặt trên khắp các chiến trường thể hiện bản lĩnh vững vàng, kiên cường, mưu lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Đội ngũ Sĩ quan Lục quân hôm nay tiếp tục được rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của Nhân dân.
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Quân chủng Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã cùng toàn dân lập nên nhiều chiến công vang dội từ chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày nay, ba quân chủng được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
Khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ.
Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những Huân chương cao quý, khắc ghi biết bao máu xương, chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang như lời Bác Hồ khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân; đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là linh hồn dân tộc, biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm, thể hiện lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đây là cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.
Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đưa “Con thuyền Cách mạng Việt Nam” cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc.
Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.
Cuối cùng là đội hình Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
Tiếp theo là đội hình Yak-130 và L-39NG - các dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.
Tiếp theo là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i - Những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn.
Mở đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc.
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
Dàn pháo lễ của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa khai hỏa trên nền Quốc thiều nước CHXHCN Việt Nam.
Buổi tổng duyệt quy mô tương đương buổi lễ chính thức, gồm hai phần: Thực hiện các nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành.
Trong đó có 43 khối đi bộ (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự và đặc chủng của Quân đội và Công an.
Sự kiện không chỉ thể hiện sức mạnh lực lượng vũ trang và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn khẳng định ý chí, niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Dự buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành có: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) sẽ bắt đầu từ 6h30.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn với lượng mưa lớn hơn 150mm trong vòng 3 giờ.
Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:
Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.
Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.
Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.
Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.
Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).
Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:
Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.