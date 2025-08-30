21 loạt đại bác mở đầu buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành

report Khối nam học viên các học viện, trường Công an nhân dân

Đại diện cho hơn 50 nghìn học viên tại các học viện, trường Công an nhân dân, được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, là biểu tượng cho sức trẻ, bản lĩnh, trí tuệ - sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đây là lực lượng kế cận, nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ chất lượng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.