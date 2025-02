21 lãnh đạo, chỉ huy thuộc Công an Sơn La xin nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Công an tỉnh Sơn La có 21 đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, Công an huyện, thị xã đã tình nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước thời hạn.

Ngày 19/2, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân đối với các lãnh đạo, chỉ huy.

Tại lễ công bố, Đại tá Đặng Trọng Cường - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3/2025 đối với 21 lãnh đạo cấp phòng.

Trong số các lãnh đạo xin nghỉ hưu trước tuổi có: 7 đồng chí trưởng phòng và 14 đồng chí phó trưởng phòng, phó trưởng Công an huyện và 1 đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Đặng Trọng Cường – Giám đốc Công an tỉnh Sơn La thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương 21 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí theo quy định. Đồng thời, Ban Giám đốc công an tỉnh ghi nhận những kết quả công tác, đóng góp quan trọng của các đồng chí, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh trong suốt thời gian qua.

“Trong 21 đồng chí nghỉ công tác đợt này, có đồng chí đã có thời gian công tác hơn 40 năm trong lực lượng Công an nhân dân, trên dưới 30 năm tuổi Đảng. Trong quá trình phấn đấu, trưởng thành, các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người Đảng viên, người chiến sĩ Công an nhân dân” – Đại tá Đặng Trọng Cường nhấn mạnh.