Nhiều cán bộ, công chức ở Hải Dương xin nghỉ hưu sớm

TPO - Ban Tổ chức Thành ủy Hải Dương và các huyện (tỉnh Hải Dương) vừa tiếp nhận hàng chục đơn xin nghỉ hưu trước thời hạn của cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn để tạo thuận lợi cho công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy địa phương.

Ban Tổ chức Thành ủy Hải Dương đã tiếp nhận đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của năm cán bộ là lãnh đạo các ban: Tuyên giáo, Dân vận, và các phòng: GD&ĐT, Văn hóa - Thể thao, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Thành tiếp nhận đơn nghỉ hưu trước thời hạn của năm cán bộ thuộc các ban: Tuyên giáo, Dân vận, và các phòng: Y tế, Nội vụ huyện.

Tại TP. Chí Linh, Ban Tổ chức Thành ủy đã tiếp nhận 6 đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có 3 cán bộ cấp trưởng, thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Tại một số huyện khác thuộc tỉnh Hải Dương cũng đã ghi nhận một số cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn nộp đơn xin nghỉ hưu sớm.

Các cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban thuộc các huyện / thị / thành tỉnh Hải Dương tự nguyện xin nghỉ hưu sớm để góp phần tạo thuận lợi cho công tác cán bộ khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở địa phương.

Trước đó ít ngày, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương tiếp nhận đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của năm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong đó, có 1 phó trưởng Ban Tổ chức, 2 phó trưởng Ban Tuyên giáo, 1 phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng quyết định về việc nghỉ hưu trước thời hạn đối với sáu cán bộ lãnh đạo cấp phòng, trực thuộc công an tỉnh, gồm: Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Trưởng phòng An ninh nội địa; Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự; Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Phó trưởng phòng Tham mưu.

Sáu cán bộ là lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh Hải Dương có nguyện vọng đề nghị được nghỉ công tác trước hạn tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai tổ chức bộ máy mới “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở” của Công an tỉnh Hải Dương theo Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Công an.

UBND tỉnh Hải Dương vừa có tờ trình HĐND tỉnh xem xét chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn. Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện trở lên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của tỉnh. Riêng viên chức ngành giáo dục và y tế, chỉ áp dụng với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. UBND tỉnh Hải Dương đề xuất chi khoảng 158,7 tỷ đồng (khoản chi thường xuyên) hỗ trợ 835 cán bộ, công chức, viên chức, bình quân 190,1 triệu đồng/người. Ngày 20/2 tới, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII diễn ra kỳ họp chuyên đề, xem xét đề xuất này.