17 năm đồng hành cùng sức khỏe gia đình Việt của Ceragem Việt Nam

Hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2008, sau 17 năm phát triển, Ceragem Việt Nam đã xây dựng thành công hệ thống 80 trung tâm trên toàn quốc, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình chăm sóc sức khỏe của hàng triệu khách hàng.

Từ những ngày đầu tiên đặt nền móng tại TP. Hồ Chí Minh, Ceragem đã kiên định theo đuổi một sứ mệnh “mang đến cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho mọi nhà”, góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Ceragem Việt Nam kỷ niệm 17 năm thành lập

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn cầu

Thành công của Ceragem Việt Nam được xây dựng trên nền tảng vững chắc: Thương hiệu Ceragem Hàn Quốc.

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thiết bị nhiệt nóng tự động, ra đời từ năm 1998, với hơn 27 năm kinh nghiệm, Ceragem đã vươn xa đến hơn 70 quốc gia, vận hành 2.500 trung tâm, phủ sóng mạng lưới từ Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi đến các nước CIS.

Nhà máy Cheonan, Tổng công ty Ceragem tại Hàn Quốc

Để giữ vững vị thế hàng đầu, Ceragem chú trọng đầu tư quy trình khép kín từ nghiên cứu – sản xuất – xuất khẩu – phân phối, đảm bảo chất lượng đồng nhất trên toàn thế giới. Tại Viện Nghiên cứu Kỹ thuật và Viện Nghiên cứu Y khoa, đội ngũ chuyên gia tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm mỗi ngày. Tại nhà máy Cheonan, Ceragem ứng dụng những tiêu chuẩn khắt khe, các kỹ thuật tân tiến, công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo và dây chuyền robot tự động,…

Nhờ quy trình nghiêm ngặt này, mỗi sản phẩm Ceragem khi đến tay khách hàng Việt đều đạt chuẩn quốc tế, mang theo cam kết về chất lượng đồng nhất, trải nghiệm thông minh và hiệu quả vượt trội cho khách hàng.

Hành trình 17 năm chinh phục khách hàng tại Việt Nam

17 năm, một chặng đường không quá dài nhưng với Ceragem Việt Nam là một hành trình đầy mạnh mẽ, nhiệt huyết và tự hào. Khởi đầu từ 2 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh năm 2008, Ceragem đã phải đối mặt với không ít khó khăn và thử thách khi giới thiệu một sản phẩm chăm sóc sức khỏe hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trên thị trường Việt Nam thời điểm đó.

Bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ tận tâm và sự chân thành trong từng trải nghiệm, Ceragem từng bước chinh phục trái tim của khách hàng. Đến hôm nay, Ceragem tự hào chạm mốc 80 trung tâm hoạt động khắp ba miền Bắc – Trung – Nam, trong sự đón nhận và ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khách hàng. Đây chính là minh chứng sống động cho nỗ lực mang sứ mệnh “vì sức khỏe cộng đồng” đến gần hơn với mọi gia đình Việt của Ceragem.

Các giám đốc trung tâm của Ceragem

Giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, ngay tại nhà

Với triết lý "Mang đến cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho mọi nhà", Ceragem không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Ceragem cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà, nổi bật có Master V4, Master V3, thảm Ceramix S1, Ceramix M1, đệm ngồi Ceratonic,… phù hợp với tất cả thành viên trong gia đình từ ông bà, cha mẹ đến con cái, giúp các thế hệ cùng nhau tận hưởng những phút giây thư giãn và khỏe mạnh ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Ceragem

Tri ân khách hàng đã đồng hành cùng Ceragem Việt Nam

Ông Jun Woo Eun, Tổng Giám đốc Ceragem Việt Nam chia sẻ: “Ceragem luôn hiểu rằng, tất cả những thành tựu đạt được trong suốt 17 năm qua đều là nhờ vào sự tin tưởng và ủng hộ to lớn của quý khách hàng. Thay mặt toàn thể giám đốc và nhân viên trên hệ thống Ceragem, xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc đến quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng chúng tôi.”

Ông Jun Woo Eun, Tổng Giám đốc Ceragem Việt Nam

Với tinh thần hội nhập – học hỏi – chính trực, Ceragem Việt Nam cam kết tiếp tục đổi mới, mang đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông minh, an toàn và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong thời gian tới, Ceragem đặt mục tiêu mở rộng thêm nhiều trung tâm trải nghiệm mới trên toàn quốc, để ngày càng có nhiều gia đình Việt được tiếp cận giải pháp chăm sóc sức khỏe thông minh đến từ Hàn Quốc.

17 năm không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ, mà còn là nền tảng vững chắc cho hành trình lan tỏa yêu thương và kiến tạo hạnh phúc của Ceragem tại Việt Nam. Bằng sự tận tâm, bền bỉ, Ceragem sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng trên con đường sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc.

Công ty TNHH MTV Ceragem Việt Nam

Địa chỉ: 1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://ceragem.vn/

Fanpage: Ceragem Vietnam (https://www.facebook.com/ceragemvietnamofficial)