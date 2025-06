167 thí sinh Hải Phòng bỏ thi tốt nghiệp môn Văn, Toán

TPO - Trong ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tại TP Hải Phòng có 81 thí sinh bỏ thi môn Ngữ văn, 86 thí sinh bỏ thi môn Toán.

Ngày 26/6, hơn 29.200 thí sinh tại TP Hải Phòng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 môn Ngữ văn buổi sáng và môn Toán buổi chiều.

Trong ngày, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đoàn công tác đã đi kiểm tra, động viên công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Ngô Quyền.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, trong buổi thi môn Ngữ văn, có 135/29.077 thí sinh vắng (0,46%), trong đó có 54 thí sinh được miễn thi, 81 thí sinh bỏ thi.

Trong buổi thi môn Toán, có 140/29.096 thí sinh vắng (0,46%), trong đó 54 thí sinh được miễn thi, 86 thí sinh bỏ thi. Có một thí sinh tại điểm Trường THPT Hải An bị tụt canxi, phải nằm tại phòng y tế.

Theo Sở GD&ĐT Hải Phòng, trong kỳ thi năm nay thành phố có 2 thí sinh đặc biệt không tự viết được bài, được bố trí phòng riêng tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong và Trường THPT Kiến An.

Các phòng thi được bố trí hệ thống camera, máy ghi âm và giám thị chép bài giúp học sinh và bố trí giám thị coi thi, giám sát phòng thi, lực lượng công an đảm bảo an ninh, an toàn.

Ngoài ra, có một thí sinh tại điểm Trường THPT Trần Nguyên Hãn được sử dụng máy trợ thính và áp dụng các biện pháp hỗ trợ theo quy định, không ảnh hưởng đến tâm lý và quyền lợi dự thi của thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, TP Hải Phòng thành lập 49 điểm thi, với 1.240 phòng thi với tổng số 29.227 thí sinh đăng ký. Thành phố huy động 3.800 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tổ chức và 400 cán bộ, công chức, viên chức chấm thi.