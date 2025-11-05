14 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là người địa phương

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tính đến ngày 5/11, trong số 34 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trên cả nước, có 20 trường hợp không phải là người địa phương; 14 trường hợp đang là người địa phương.

Mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 201, về tình hình, kết quả công tác đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 và một số nhiệm vụ thời gian tới.

Đáng chú ý, trong kết luận nêu rõ, sẽ tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch UBND, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

Theo tìm hiểu, tính đến ngày 5/11, trong số 34 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, có 20 người không phải là người địa phương; có 14 người hiện đang là người địa phương.

Với kết luận nêu trên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục triển khai việc sắp xếp, bố trí cán bộ để đảm bảo đến 15/12/2025, toàn bộ 34 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trên cả nước không phải là người địa phương.

