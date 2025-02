11 Trưởng, Phó trưởng phòng công an tỉnh Ninh Thuận xin nghỉ hưu trước tuổi

TPO - 11 cán bộ cấp phòng thuộc công an tỉnh Ninh Thuận xin nghỉ hưu trước tuổi, gồm 6 trưởng phòng và 5 phó trưởng phòng.

Ngày 19/2, công an tỉnh Ninh Thuận cho biết thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, Công an tỉnh vừa tổ chức công bố Quyết định về 11 cán bộ là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương tự nguyện nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Cụ thể, 6 trưởng phòng tự nguyện nghỉ hưu trước hạn tuổi gồm Đại tá Nguyễn Đăng Thuấn - Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Đại tá Lê Mai - Trưởng phòng Phòng công tác Đảng và công tác chính trị, Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thượng tá Nguyễn Văn Quyết - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Thượng tá Mai Thị Hồng Tiến - Trưởng phòng Phòng Hồ sơ và Thượng tá Lê Văn Sang - Chánh Thanh tra Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

5 phó trưởng phòng gồm Thượng tá Hoàng Đức Lịch - Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Thượng tá Nguyễn Đức Phả - Phó Trưởng phòng Phòng công tác Đảng và công tác Chính trị, Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Trưởng phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Thượng tá Mai Văn Thành - Phó trưởng Công an huyện Ninh Hải.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận - cho biết việc tự nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi của các cán bộ nói trên không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành công an về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn là sự hy sinh, cống hiến rất lớn của các cán bộ trong công cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy. Hành động trên có sức lan tỏa, là động lực quan trọng để công an tỉnh hoàn thành tốt nhất công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi triển khai tổ chức bộ máy mới, cũng như việc xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.