Xã hội

Google News

11 tác phẩm được vinh danh tại cuộc thi viết “Dấu chân trên hành trình đổi mới”

Phùng Linh
TPO - Gần 1.000 bài dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc đã góp phần tôn vinh tinh thần thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, lan tỏa giá trị nhân văn, khơi dậy khát vọng cống hiến trong cộng đồng.

Sáng 31/10, diễn ra lễ trao giải cuộc thi viết về các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

imgl0067.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc Lễ trao giải - Ảnh: Chí Tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cho biết, đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua trọng điểm của đất nước; đồng thời tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Sau hơn một tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 1.000 bài dự thi từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, hơn 110 tác phẩm chất lượng, đúng thể lệ được lựa chọn vào vòng sơ khảo; 33 tác phẩm xuất sắc nhất được đưa vào chung khảo để xét chọn giải.

Điều đáng trân trọng là cuộc thi nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ nhiều tầng lớp nhân dân – từ đội ngũ phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp đến những cây bút không chuyên: giáo viên, học sinh, cán bộ y tế, công nhân, nông dân và cả kiều bào ở nước ngoài như Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Kết quả, Ban Giám khảo đã chọn ra 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích, vinh danh những cây bút có tác phẩm tiêu biểu, phản ánh sâu sắc tinh thần thi đua, nghị lực và lòng nhân ái của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

imgl0122.jpg
Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao giải Nhất tới nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Chí Tâm.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, chứa đựng những câu chuyện cảm động về những con người bình dị mà phi thường, vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên, góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn. Một số bài viết còn gửi kèm hình ảnh, mô hình minh họa sinh động, thể hiện sự sáng tạo và niềm tin mạnh mẽ vào sức sống của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương khẳng định: “Thi đua là yêu nước, và viết về điển hình tiên tiến chính là cách để chúng ta gieo những hạt giống tốt lành, nhân lên niềm tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Tôi tin rằng, những cây bút được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ, phát hiện thêm nhiều tấm gương, những câu chuyện ý nghĩa, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân Việt Nam – để không ai bị bỏ lại phía sau.”

Trong thời gian tới, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho biết sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan truyền thông để đưa phong trào thi đua yêu nước ngày càng thực chất, thiết thực và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Phùng Linh
