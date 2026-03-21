102 học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) vinh dự được kết nạp Đoàn

HHTO - Chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội) tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới trong khuôn khổ chương trình “Ngày hội Tiến bước lên Đoàn”. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong Tháng Thanh niên, ghi dấu sự trưởng thành của những đội viên ưu tú sau quá trình học tập, rèn luyện và cống hiến trong phong trào của nhà trường.

Buổi lễ diễn ra trang trọng với các nội dung: Chào cờ, đọc đơn xin vào Đoàn, công bố quyết định chuẩn y kết nạp, gắn huy hiệu, đọc lời hứa của Đoàn viên mới và phát biểu cảm tưởng. Từ những nỗ lực bền bỉ của học sinh các chi đội khối 9, BCH Chi đoàn nhà trường đã đề nghị Đoàn phường Cửa Nam kết nạp 102 đội viên tiêu biểu vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây đều là những học sinh có thành tích học tập tốt, ý thức đạo đức tích cực, gương mẫu trong hoạt động tập thể và có nhiều đóng góp cho lớp, cho trường.

Khoảnh khắc những huy hiệu Đoàn được gắn lên ngực áo cũng là lúc nhiều học sinh xúc động nhận ra mình đã bước sang một dấu mốc mới của tuổi trẻ. Việc được đứng trong hàng ngũ của Đoàn không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở mỗi em tiếp tục sống có trách nhiệm, có lý tưởng và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Phát biểu tại chương trình, Nhà giáo Phạm Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên, khẳng định chặng đường 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “là một bản anh hùng ca bất tận”. Theo cô, từ những ngày đầu hình thành cho đến khi trở thành lực lượng xung kích của cách mạng, các thế hệ thanh niên đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng ý chí, niềm tin và khát vọng cống hiến. Cô cũng nhắn nhủ tuổi trẻ Thủ đô nói chung và học sinh nhà trường nói riêng cần tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện mình để xứng đáng trở thành chủ nhân của một Việt Nam hùng cường, văn minh và hạnh phúc.

Lễ kết nạp Đoàn viên mới không chỉ là hoạt động giáo dục truyền thống giàu ý nghĩa mà còn tiếp thêm động lực để các đoàn viên mới tiếp tục phấn đấu, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trường THCS Ngô Sĩ Liên.