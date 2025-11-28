100% trẻ em được khảo sát từng gặp rủi ro trên không gian mạng

TPO - 100% trẻ em tham gia khảo sát cho biết đã từng gặp ít nhất một dạng rủi ro trên môi trường mạng. Trong đó, 53% trẻ bị tiếp xúc với nội dung độc hại, phản cảm; 40% bị lừa đảo, xúc phạm hoặc đe doạ...

Nhiều trẻ em sử dụng mạng xã hội hơn 10 giờ mỗi ngày

Các em sẻ về việc sử sụng mạng xã hội. Ảnh: Phạm Nam.

Chiều 27/11, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận ý kiến trẻ em về Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 – 2030.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng A05, Bộ Công an cho biết, trước đó hoạt động tham vấn được triển khai từ ngày 11/11 đến 20/11/2025 với sự phối hợp của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố tham gia khảo sát, phản ánh bức tranh toàn diện về hành vi, nhu cầu và mức độ an toàn của trẻ khi sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng.

Từ kết quả khảo sát, A05 và các đơn vị chức năng cho biết đã xác định rõ những rủi ro thường xuyên đe doạ sự an toàn và phát triển của trẻ, đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến sáng tạo, giải pháp do chính trẻ đề xuất nhằm bảo vệ bản thân trên môi trường số. Những phát hiện này là cơ sở quan trọng trong hoạch định chính sách cho Chương trình bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026 – 2030.

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng A05, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Nam.

Khảo sát cho thấy 47,9% trẻ sử dụng Internet 1–3 giờ/ngày; 27,1% dưới 1 giờ; 18,8% dùng 4–6 giờ và 2,3% trẻ dành hơn 10 giờ/ngày trên mạng. Đáng chú ý, 100% trẻ em tham gia khảo sát cho biết đã từng gặp ít nhất một dạng rủi ro trên môi trường mạng.

Các nguy cơ phổ biến gồm: tiếp xúc với nội dung độc hại, phản cảm (53%); bị lừa đảo, xúc phạm hoặc đe doạ (40%); khả năng tiếp cận và mua các sản phẩm nguy hiểm trên không gian số.

Các đại biểu nghe ý kiến của các em tại sự kiện. Ảnh: Phạm Nam.

Tại lễ tiếp nhận, em Kim Hà Ngọc Tân, học sinh lớp 9, Trường THCS Luận Thành (Thanh Hóa), cho rằng trong thời đại số, trẻ em có cơ hội tiếp cận tri thức rộng lớn nhưng cũng đối mặt với nhiều rủi ro ẩn dưới “mặt phẳng” Internet. “Chúng em mong muốn được học kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường mạng; các rủi ro cần được phát hiện và xử lý kịp thời trước khi gây hậu quả,” Tân chia sẻ.

Em đề xuất nhà trường triển khai chương trình giáo dục toàn diện về an toàn Internet, trong đó trẻ đóng vai trò chủ động và có trách nhiệm. Cộng đồng cần vận hành các nhóm trực tuyến (như Zalo) để chia sẻ cảnh báo về lừa đảo, xâm hại, bắt cóc… Người lớn cũng cần được nâng cao nhận thức để hỗ trợ trẻ kịp thời.

Gia đình là “tuyến hỗ trợ” quan trọng nhất

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng A05, Bộ Công an tiếp nhận ý kiến bằng văn bản từ các em. Ảnh: Phạm Nam.

Báo cáo khảo sát được công bố cho thấy: 72,1% trẻ tìm đến gia đình đầu tiên khi gặp vấn đề trên mạng; nearly 60% tìm đến các kênh chính thức như Tổng đài 111 hoặc Công an.

87,8% trẻ từng nghe về Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021–2025”, nhưng chỉ 37,1% cho biết hiểu rõ nội dung chương trình.

Trẻ tự đánh giá khả năng an toàn trên môi trường số ở mức 3,0 – 3,4/5, cho thấy có kiến thức nhưng còn hạn chế trong ứng dụng thực tế.

78% mong muốn được tăng cường kỹ năng tự bảo vệ, đặc biệt là: Hướng dẫn cách tự bảo vệ trên mạng; Kỹ năng báo cáo nội dung độc hại, quảng cáo hoặc bán sản phẩm nguy hiểm; Hỗ trợ khi bị bắt nạt, quấy rối trực tuyến; Giáo dục an toàn mạng tại trường học

51,8% trẻ kỳ vọng có sự phân định rõ ràng trách nhiệm giữa gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, doanh nghiệp.

49,8% mong muốn tăng cường kỹ năng cho phụ huynh, người thân, những người gần gũi nhất, có thể hỗ trợ trẻ ngay khi gặp rủi ro.