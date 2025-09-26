100% bệnh viện công tại Khánh Hòa sử dụng bệnh án điện tử

TPO - Hôm nay, dự kiến có 15/15 bệnh viện công lập ở Khánh Hòa hoàn thành thẩm định, triển khai bệnh án điện tử, đạt tỉ lệ 100%. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh này hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, không giấy tờ trong tương lai.

Tiết kiệm cho bệnh viện, tiện lợi cho người dân

Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất nghiệm thu và chính thức đưa bệnh án điện tử vào sử dụng. Việc ứng dụng bệnh án điện tử không chỉ giúp giảm tải thủ tục hành chính cho đội ngũ y, bác sĩ mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Dữ liệu được quản lý tập trung, thông tin minh bạch, giúp rút ngắn đáng kể thời gian khám chữa bệnh.

Kiểm tra, thẩm định bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang.

Bà Bùi Thị Thanh Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, cho biết: Thông tin bệnh nhân được cập nhật công khai, minh bạch trên hệ thống, giúp các bác sĩ có thể dễ dàng tham khảo. Thay vì phải chờ đợi kết quả xét nghiệm hay phim X-quang được in ra giấy, dữ liệu sẽ được đẩy thẳng lên hệ thống, cho phép bác sĩ xem ngay lập tức, từ đó đưa ra chẩn đoán và phác đồ điều trị kịp thời hơn.

"Ví dụ như bây giờ cần hội chẩn, các bác sĩ không nhất thiết phải ngồi lại với nhau. Tất cả đều có thể vào phần mềm để xem được diễn biến của bệnh nhân như thế nào", bà Vinh chia sẻ.

Thông tin bệnh nhân được cập nhật công khai, minh bạch trên hệ thống.

Trong khi đó, ông Trần Minh Phúc Tâm - Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho hay: Sau thời gian chạy thử nghiệm, bệnh án điện tử giúp việc quản lý hồ sơ và dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Thay vì lưu trữ hồ sơ giấy tốn kém diện tích và dễ hư hỏng, tất cả được lưu trữ trên hệ thống máy tính, giúp tìm kiếm và truy xuất thông tin nhanh chóng.

“Hơn nữa, việc liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện cũng trở nên thuận tiện, giúp người bệnh không còn lo lắng về việc thất lạc hồ sơ. Các bác sĩ có thể truy cập hồ sơ từ bất cứ đâu, giúp việc hội chẩn, trao đổi chuyên môn trở nên nhanh chóng và hiệu quả”, ông Tâm cho biết.

Nhiều thách thức, khó khăn

Theo bà Bùi Thị Thanh Vinh, khó khăn khi triển khai bệnh án điện tử không chỉ nằm ở việc thiếu trang thiết bị mà là việc thay đổi tư duy và thói quen làm việc của đội ngũ y, bác sĩ.

"Trước đây, việc nhập liệu thường do điều dưỡng thực hiện, nhưng với hệ thống mới, chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người, từ bác sĩ trẻ đến bác sĩ có thâm niên, đều phải tự thao tác trên phần mềm. Ban đầu có lúng túng, nhưng giờ đây tất cả đều làm được và thấy rõ sự tiện lợi. Cái quan trọng là tư duy, các bác sĩ có chịu làm, có chịu thay đổi hay không”, bà Vinh nói.

Ngày 26/9, các bệnh viện công lập ở Khánh Hòa hoàn tất việc triển khai bệnh án điện tử.

Giống với nhiều bệnh viện khác khi triển khai bệnh án điện tử, Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh cũng gặp khó khăn về trang thiết bị và chi phí. Việc lưu trữ và bảo mật dữ liệu là mối lo ngại lớn và cần được đầu tư về công nghệ.

“Từ đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ, hệ thống máy chủ đến các trang thiết bị liên quan phải cần một khoản chi phí khá lớn. Hiện bệnh viện vẫn còn thiếu rất nhiều nhưng xác định vừa làm, vừa phải xoay sở để có thể triển khai đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ”, Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh cho biết.

Bệnh án điện tử là nền tảng để Khánh Hòa hiện thực hóa bệnh viện không giấy tờ.

Theo vị này, việc triển khai song song hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử trong giai đoạn đầu cũng gây áp lực lớn về mặt thời gian cho các y bác sĩ do chưa thành thạo.

Từ hôm qua (25/9), lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa thông tin, đã có 14/15 bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh hoàn thành và được nghiệm thu hệ thống bệnh án điện tử. Bệnh viện còn lại cũng đang gấp rút hoàn tất những bước cuối cùng,dự kiến ngày hôm nay 26/9, sẽ thực hiện bệnh án điện tử.

Khi chính thức đi vào hoạt động, bệnh án điện tử không chỉ thay đổi cách thức làm việc, giảm thủ tục hành chính cho đội ngũ y tế mà còn đem lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Khánh Hòa hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, hiện đại, không giấy tờ trong tương lai.