Yêu cầu doanh nghiệp cấp tốc đăng ký mã xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

TPO - Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.