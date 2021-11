Điểm nhấn giáo dục: Thanh tra hàng loạt gói thầu liên quan Sở GD&ĐT Quảng Nam

TPO - Thanh tra hàng loạt gói thầu liên quan Sở Giáo dục Quảng Nam; Tạm ngưng truy thu hơn 5,5 tỷ đồng đã chi cho giáo viên Đắk Nông; Đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục ở TP.HCM 800.000 đồng/tháng... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Thanh tra hàng loạt gói thầu liên quan Sở Giáo dục Quảng Nam

Ngày 27/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã ký công văn giao nhiệm vụ thanh tra toàn diện các gói thầu liên quan đến chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

Đây là các gói thầu liên quan Chương trình 775 do Sở GD&ĐT quản lý.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh rà soát kết luận thanh tra các kết luận của UBND huyện Nam Giang về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục trong việc sửa chữa, cải tạo trường lớp học và mua sắm tài sản, trang thiết bị dùng dạy và học trong năm 2019 – 2020.

Ông Tân cũng giao Sở Tài chính thực hiện kế hoạch thanh tra đối với các gói thầu liên quan Chương trình 775 do UBND các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn quản lý, thực hiện.

Tạm ngưng truy thu hơn 5,5 tỷ đồng đã chi cho giáo viên Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các đơn vị liên quan tạm ngưng truy thu tiền phụ cấp ưu đãi đã chi trả cho giáo viên để đợi hướng dẫn cụ thể từ trung ương.

Trước đó, cuối tháng 9/2021, Sở Tài chính công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý ngân sách tại TP. Gia Nghĩa, trong đó có hơn 30 đơn vị trực thuộc ngành giáo dục đã chi vượt phụ cấp ưu đãi cho các giáo viên trong năm 2020 với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.(xem chi tiết)

An Giang tạm dừng dạy trực tuyến bậc tiểu học 1 tuần

Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã ban hành văn bản gửi các cơ sở giáo dục bậc tiểu học về việc hướng dẫn tạm dừng dạy và học trực tuyến, dạy học qua truyền hình cho học sinh từ ngày 29/11đến hết ngày 5/12.

Trong đó, nguyên nhân là do sau 9 tuần triển khai dạy học trực tuyến, nhằm đảm bảo sức khỏe, giảm áp lực căng thẳng cho giáo viên và học sinh tiểu học, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang thông báo việc tạm dừng dạy và học theo hình thức này. (xem chi tiết)

Đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục ở TP.HCM 800.000 đồng/tháng

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp thành phố.

Theo đề xuất trong tờ trình, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp, thuộc loại hình dân lập, tư thục theo đúng quy định, có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp được hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất 1 lần, gồm: trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy theo danh mục quy định của Bộ GD-ĐT và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất để phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Mức hỗ trợ bình quân là 34.700.000 đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định ở địa bàn có khu công nghiệp mức 800.000 đồng/tháng.

Thi tuyển lớp 10 Hà Nội: Đề xuất bỏ môn thi thứ 4

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội hằng năm được tổ chức với 4 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ 4. Trong đó, 3 môn được ấn định, riêng môn thi thứ 4 sẽ được công bố vào khoảng tháng 3/2022. Tuy nhiên, do học sinh lớp 9 năm nay phải học trực tuyến kéo dài, nhiều người đề xuất Hà Nội bỏ môn thi thứ 4. (xem chi tiết)

Giảng viên làm tiến sĩ có thể được hỗ trợ 25.000USD/năm

Bộ Tài Chính vừa đưa ra dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89) của Chính phủ. (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT đề nghị ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM xử lý đơn thôi chức của Chủ tịch Hội đồng trường

Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường đối với ông Ngô Văn Thuyên. (xem chi tiết)

Tin mới vụ thủ quỹ ở Quảng Bình khai mất 6 tỷ đồng

Trường Đại học Sư phạm Huế hiện chưa cấp chứng chỉ cho các học viên do Trung tâm Giáo dục Thường xuyên (GDTX) tỉnh Quảng Bình chưa chuyển tiền thanh toán. Trước đó, cán bộ thủ quỹ Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình khai báo làm mất 6 tỷ đồng. (xem chi tiết)

Hiệu trưởng dính kỷ luật, học sinh bị buộc thôi học

Mặc dù không được phép nhưng Trường trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương vẫn tuyển sinh và đào tạo bậc trung học phổ thông. Sau khi bị phát hiện, hiệu trưởng trường này bị kỷ luật, trong khi học sinh bị buộc thôi học. (xem chi tiết)