Dự kiến đóng cửa các trường trung cấp công lập

Sáng ngày 13.11.2021, Tổ chức giáo dục One Thousand Plus – đơn vị chuyên về các khóa học trực tuyến, long trọng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với chủ đề “Hot Teacher & em”. Chương trình phát trực tiếp trên fanpage Học trực tuyến One Thousand Plus.