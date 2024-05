Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Tỉ lệ chọi tăng ngoạn mục ở nhiều trường

Sáng 14/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM công bố thống kê đăng ký thi lớp 10 vào từng trường THPT năm học 2024-2025.

Số lượng đăng ký vào từng trường cụ thể như sau:

Tỷ lệ chọi vào từng trường cụ thể như sau:

Dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh Sở đã công bố, thí sinh có thể tính được tỷ lệ chọi vào trường mình yêu thích.

Những trường THPT có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 lớn như: Mạc Đĩnh Chi (1.816 nguyện vọng), Tây Thạnh (1.814 nguyện vọng), Trần Hưng Đạo (1.811 nguyện vọng), Thủ Đức (1.777 nguyện vọng), Phạm Văn Sáng (1.757 nguyện vọng).

Sau khi công bố số lượng đăng ký nguyện vọng vào từng trường, từ 17h ngày 14/5 đến trước 17h ngày 19/5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng (chỉ nhận điều chỉnh nguyện vọng, không thêm hoặc loại bỏ thí sinh ra khỏi danh sách).

Top 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân từ trường có tỷ lệ chọi cao thứ 3 trong năm 2023 đã ngoạn mục xếp thứ nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay. Thống kê cho thấy tỷ lệ chọi của trường này là 3,54 (tức cứ trung bình 3,54 thí sinh đăng ký thì mới có một em đậu).

Xếp thứ nhì là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với 3,16. Trong khi đó, tỷ lệ chọi vào trường này năm ngoái dẫn đầu toàn TPHCM với 3,55.

Trường THPT Hồ Thị Bi năm nay có tỷ lệ chọi tăng cao so với năm ngoái, ở mức 3,06 trong khi năm ngoái con số này là 2,19.

Những trường có tỷ lệ chọi bật khỏi top 10 so với năm 2023 là THPT Thủ Đức, Mạc Đĩnh Chi, Bùi Thị Xuân. Thay thế vào đó là những cái tên mới gồm: THPT Lê Quý Đôn, Trần Phú, Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm).

Với các 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và các lớp chuyên trong các trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, tỷ lệ chọi cụ thể như sau:

Bên cạnh những trường có tỷ lệ chọi cao chót vót, có rất nhiều trường tỷ lệ chọi dưới 1 (tức số học sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu của trường).

10 trường có tỷ lệ chọi thấp nhất tại TPHCM cụ thể như sau:

Trong đó, Trường THPT Nguyễn Văn Linh lấy 720 chỉ tiêu nhưng chỉ có 149 học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Tương tự, THPT Phong Phú có 765 chỉ tiêu nhưng chỉ có 296 học sinh có nguyện vọng 1 vào trường.

Giảm 5.324 chỉ tiêu

Năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT TPHCM đã giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường THPT công lập là 71.820 chỉ tiêu, giảm 5.324 chỉ tiêu so với năm học 2023-2024. Trong đó, 5 huyện ngoại thành giảm 1.990 chỉ tiêu, TP.Thủ Đức và 16 quận còn lại giảm 3.334 chỉ tiêu so với năm học trước. Căn cứ vào số thí sinh đăng ký nhập học tại các trường chưa đủ so với chỉ tiêu tuyển sinh được giao, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ xây dựng phương án tuyển sinh bổ sung đợt 2 phù hợp với tình hình thực tế.