Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

TPO - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 30/11, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thư ký Viện trưởng VKSND tối cao. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã trao Quyết định số 01/QĐ-VKSTC ngày 29/11/2021 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đinh Hoàng Quang, Giảng viên chính, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giữ chức danh Thư ký Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2021.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Đêm nay, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và khả năng xuất hiện sương muối; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. 4-6 ngày tới, Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Nam Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Công ty Saigon Petro vừa phát đi thông báo từ 1/12, giảm giá bán gas Saigon Petro 24.500 đồng/bình 12 kg. Theo đó, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng còn 454.000 đồng/bình 12 kg. Tương tự, Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương cho biết giá các loại gas City Petro, Vimexco Gas, Pacific giảm 24.500 đồng/bình 12 kg, giảm 100.000 đồng/bình 50 kg. Giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng không quá 476.500 đồng/bình 12 kg và 1.987.000 đồng/bình 50 kg. Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam - PV Gas LPG miền Nam cũng thông tin giá bán PetroVietnam Gas trong tháng 12 giảm 2.000 đồng/kg (đã bao gồm VAT).

Ngày 30/11 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.972 ca nhiễm mới với 6 ca nhập cảnh và 13.966 trường hợp trong nước (tăng 208 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 7.549 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.238.082 ca nhiễm. Trong ngày có 14.624 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 989.348 trường hợp. Từ 17h30 ngày 29/11 đến 17h30 ngày 30/11 ghi nhận 197 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 25.252 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/11, thành phố Hà Nội ghi nhận 468 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 274 trường hợp ở cộng đồng, 138 trường hợp ở khu cách ly và 56 trường hợp trong khu phong tỏa. Theo Sở Y tế Hà Nội, 468 ca dương tính SARS-CoV-2 được xác định phân bố tại 182 xã phường thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Đông Anh (51 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 10.597 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 4.237 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 6.360 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 30/11 Bộ Y tế phát đi thông tin liên quan đến 2 lô vắc xin phòng COVID-19 Pfizer có hạn sử dụng đến 30/11. Theo đó, GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Với vắc xin Pfizer từ ngày 22/8 đã được Cơ quan quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ quan quản lý dược Châu Âu (EMA) ngày 10/9 thông qua hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng. Có nghĩa 2 lô vắc xin Pfizer 124001 và 123002 nhập về Việt Nam còn hạn sử dụng 3 tháng. Cụ thể, 2 lô vắc xin 124001 và 123002 sẽ có hạn dùng đến ngày 28/2/2022. (XEM CHI TIẾT)

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 6 ngày 30/11, các đại biểu đồng ý thống nhất với chủ trương cho phép cách ly, điều trị F1, F0 thể nhẹ tại 4 quận lõi gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà quan trọng nhất là kiểm soát chặt chẽ các tiêu chí, điều kiện, phải đảm bảo an toàn. Trước đó, thành phố đã cho phép cách ly, điều trị F1, F0 thể nhẹ tại nhà ở 26 quận, huyện trên địa bàn thành phố nếu đủ điều kiện theo quy định. (XEM CHI TIẾT)