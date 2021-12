Hà Nội cho phép cách ly, điều trị F1, F0 thể nhẹ tại nhà ở 4 quận

TPO - Ngày 30/11, liên tiếp hai vụ cháy rừng quy mô lớn đã xảy ra trên địa bàn TP Hạ Long (Quảng Ninh). Nguyên nhân ban đầu được cho là do thời tiết.

TPO - Từ đêm nay (1/12), nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, có thể xuất hiện băng giá, sương muối.