Yêu cầu ở đám hỏi Hoa hậu Đỗ Thị Hà

TPO - Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cho biết cô mất ngủ vì háo hức mong chờ tới buổi lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà. Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo nói cô gác lại mọi việc, cố gắng sắp xếp lịch trình cá nhân để tham dự lễ ăn hỏi của người chị thân thiết.

Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra sáng 16/10 tại nhà riêng của cô dâu ở Thanh Hóa. Buổi lễ có sự tham dự của bạn bè thân thiết.

Dàn phù dâu gồm Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Trần Nguyên Minh Thư, người đẹp Hoàng Tú Quỳnh. Phù dâu có mặt ở nhà cô dâu từ tối 15/10.

Dàn phù dâu trang điểm từ sáng sớm.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy cho biết cô mất ngủ vì háo hức mong chờ tới buổi lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà. "Tôi chủ động đề nghị được làm phù dâu cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Tôi hạnh phúc vì được tham dự lễ ăn hỏi. Hôm nay phái đoàn phù dâu rất hùng hậu, nhan sắc của cô dâu nổi bật, tươi tắn. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất của chị. Mong cuộc sống hôn nhân của chị Đỗ Thị Hà tràn ngập tiếng cười", Thanh Thủy nói với Tiền Phong.

Hoa hậu Thanh Thủy cũng tiết lộ Đỗ Thị Hà không có thói quen đi giày cao gót. Cô mang giày bệt ở lễ ăn hỏi và nhờ dàn phù dâu làm điều tương tự. Hình ảnh của cô dâu, chú rể cùng dàn phù dâu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà sánh vai với chồng được khen tinh tế, ngọt ngào.

Hoa hậu Thanh Thủy và Á hậu Ngọc Thảo diện áo dài trắng.

Khoảnh khắc xúc động của cô dâu.

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo nói cô gác lại mọi việc, cố gắng sắp xếp lịch trình cá nhân để tham dự lễ ăn hỏi của người chị thân thiết. Sau Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo và Đỗ Thị Hà giữ mối quan hệ thân thiết. Á hậu cho rằng bí quyết để giữ gìn tình bạn là luôn thấu hiểu, nhường nhịn nhau.

Hoa hậu Kiều Duy, người đẹp Tú Quỳnh cũng dành nhiều lời chúc cho cô dâu, chú rể trong ngày trọng đại.

Buổi lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương diễn ra trong không gian được trang trí nhẹ nhàng, tinh tế với gam màu trắng và xanh lam ngọc làm chủ đạo. Đỗ Thị Hà không giấu được sự xúc động khi lắng nghe lời dặn dò của cha mẹ. Cô cũng bật khóc khi được dàn phù dâu chúc phúc. Khoảnh khắc cô dâu, chú rể thực hiện nghi thức dâng trà tới người thân hai bên gây xúc động.

Trong quá trình chuẩn bị cho đám hỏi, Đỗ Thị Hà và chồng - doanh nhân Viết Vương - thống nhất ý kiến về buổi lễ nhẹ nhàng, tinh tế. Dù bận rộn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết cô cảm thấy nhiều năng lượng, không mệt mỏi, căng thẳng.

VIDEO: Hoa hậu Thanh Thủy chúc phúc Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi