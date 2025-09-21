Xưởng viết luận văn thuê ở Kenya

TP - Nhiều người Kenya có trình độ học vấn cao hiện đang làm việc cho các xưởng viết luận văn thuê, nơi họ nhận viết bài luận thay cho các sinh viên quốc tế.

Tồn tại một ngành công nghiệp bí mật tạo ra hàng tỷ đô la mỗi năm. Những người làm việc trong ngành này rất thông minh, chăm chỉ và hoàn toàn ẩn danh. Công việc của họ là viết luận theo yêu cầu cho sinh viên - ở Anh và nhiều nơi khác - để giúp họ có được bằng cấp tốt.

Đây là những “học giả ngầm”, những người Kenya có trình độ học vấn cao kiếm sống bằng cách làm việc cho các xưởng viết luận. Họ được thuê viết thuê luận văn, luận án tiến sĩ và các bài báo học thuật khác cho sinh viên trên khắp thế giới, những người trả phí rồi sau đó tự nhận tác phẩm là của mình.

Những “học giả ngầm” có thể hưởng lương bằng một bác sĩ ở Nairobi

Vai trò này không chỉ xuất hiện ở Kenya. Có những người viết tương tự ở Ấn Độ, Pakistan và nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Anh, nhưng Kenya được xác định là điểm nóng với ước tính khoảng 40.000 người viết thuê chỉ riêng tại thủ đô Nairobi.

Thông minh, tham vọng, có học thức và am hiểu công nghệ, những người trẻ Kenya này đã nỗ lực hết mình để vào đại học, tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, nhưng lại không tìm được việc làm. Thay vào đó, họ dành cả ngày lẫn đêm để truy cập vào các nền tảng viết luận, xem danh sách bài tập và đấu thầu để giành được bài luận.

Sau đó, họ chắp bút để viết luận văn hoặc luận án về bất kỳ chủ đề nào, từ kỹ thuật cơ khí, vật lý lượng tử, cho đến điều dưỡng và ngôn ngữ học.

Nhà xã hội học kiêm giáo sư Patricia Kingori của Oxford đã đến Nairobi để phỏng vấn các tác giả, cũng như khám phá hệ thống cho phép sinh viên ở các quốc gia như Anh có được bằng cấp và bắt đầu sự nghiệp mà không cần phải tự mình làm việc.

Bà Kingori vô cùng ấn tượng với những người trẻ ở đây. “Họ thật tuyệt vời”, bà nói. “Tôi cảm thấy như mình đang bước vào một trại huấn luyện vận động viên ưu tú. Giống một người chạy bộ thông thường đột nhiên bước vào làng Olympic vậy”.

Giáo sư Patricia Kingori

“Để viết được một bài luận chỉ trong sáu giờ đồng hồ về một chủ đề mà họ chưa được học gì, làm thế nào họ có thể làm được điều này? Họ phải đáp ứng những thời hạn này, nếu không họ sẽ bị đánh giá kém và họ sẽ bị loại khỏi nền tảng. Họ không được gia hạn. Họ không được xin nghỉ ốm. Họ chỉ đơn giản là cứ thế làm thôi”.

Các tác giả sử dụng hồ sơ giả, với tên và khuôn mặt của người khác, vì họ cho rằng những yếu tố này giúp thuyết phục khách hàng rằng họ đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

“Nếu bây giờ bạn lên mạng và cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp cho một bài luận, chắc chắn họ sẽ bán cho bạn dịch vụ như thể nó đến từ một người Anh hoặc Mỹ”, bà Kingori cho biết. “Bạn sẽ không thể nào biết được đây thực chất là một người từ Nairobi”.

“Có ý kiến cho rằng trình độ trí tuệ và kỹ năng này không thể đến từ những người ở Kenya, từ một quốc gia châu Phi. Họ nghĩ rằng châu Phi không phải là nơi để giáo dục, không phải nơi đang hỗ trợ tất cả các cơ sở giáo dục của chúng ta. Tôi nghĩ rằng việc đảo ngược suy nghĩ này rất quan trọng”, bà nói thêm.

Một trong những người viết luận thuê chia sẻ: “Họ muốn ý tưởng của chúng tôi. Họ chỉ không muốn chúng tôi”. Một người khác nói: “Không có sinh viên Kenya nào gọi điện cho một công dân Mỹ và yêu cầu họ làm bài tập hộ mình cả”.

Những người được trả lương cao nhất có thể kiếm được nhiều bằng một bác sĩ ở Nairobi. Giá cả có thể dao động từ khoảng 1 bảng Anh (35 nghìn VND) một trang cho đến hàng ngàn bảng Anh cho cả một luận văn.

Anh Adrian (*) đã viết luận cho sinh viên tại các trường đại học Oxford và Leeds, cùng nhiều trường danh giá khác. Khi được hỏi về đạo đức nghề nghiệp, anh đáp: “Với tôi, tôi đang tích lũy kiến thức. Tôi sẽ chuyển câu hỏi đó cho khách hàng”.

Các xưởng viết luận đã bị cấm ở Anh vào năm 2022, nhưng theo ông Thomas Lancaster, một nhà khoa học máy tính tại Đại học Hoàng gia London, sinh viên vẫn tiếp tục sử dụng chúng.

Người viết luận thuê thường che giấu danh tính và xuất thân của họ để được tuyển dụng

“Các xưởng viết luận vẫn là một vấn đề lớn trong giáo dục đại học Anh, khi sinh viên nhận được những giải thưởng mà họ không xứng đáng. Điều này là bất công đối với đại đa số sinh viên, những người đang học tập và làm việc chăm chỉ”, ông nói.

“Một số sinh viên đã chuyển sang sử dụng các hệ thống AI như ChatGPT thay vì thuê một người viết luận. Tôi cũng nghe nói rằng hiện nay có một thị trường dành cho sinh viên sử dụng AI để tạo bản thảo đầu tiên, nhưng sau đó họ thuê một người để kiểm tra nội dung và viết lại để bài luận không bị phát hiện là do AI tạo ra”.

Bà Kingori tức giận trước những phát hiện này. “Phần lớn thời gian, quyền lực là vô hình, để chúng ta không đặt câu hỏi liệu mọi thứ có nên như vậy hay không. Đây không nên là lý do vì sao Kenya xuất hiện trên bản đồ, và nếu thế giới công bằng, những học giả này đã có thể hoạt động trên trường quốc tế với tư cách là chính họ”.

(*): Tên đã được thay đổi.