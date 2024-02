Xung đột Nga - Ukraine ngày 19/2: Lực lượng Nga tấn công sở chỉ huy lữ đoàn phản công Ukraine

TPO - Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công sở chỉ huy của một lữ đoàn Ukraine được thành lập theo tiêu chuẩn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ phản công.

Trả lời hãng tin Tass, một đại diện của lực lượng an ninh Nga cho biết đơn vị bị tấn công là Lữ đoàn cơ giới số 31, đóng tại Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

Theo nguồn tin, các quân nhân của lữ đoàn này được đào tạo ở phương Tây, có sẵn vũ khí và thiết bị của phương Tây.

"Lữ đoàn cơ giới số 31 - đơn vị có trung tâm chỉ huy bị lực lượng Nga tấn công - được xây dựng để chuẩn bị cho một cuộc phản công. Các quân nhân trong lữ đoàn được huấn luyện ở phương Tây, được trang bị những thiết bị và vũ khí của NATO. Nói chung, lữ đoàn được thành lập theo tiêu chuẩn NATO", nguồn tin cho biết.

Lực lượng Nga tiến thêm 1,5 km ở Zaporozhye

Ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào We Are Together With Russia, cho biết các lực lượng Nga đã tiến thêm từ 100 m đến 1,5 km tại tuyến giao tranh gần các làng Verbovoye và Rabotino.

"Các đơn vị tấn công của chúng tôi đã cố gắng tiến lên vượt xa các vị trí ban đầu một cách đáng kể, giành được những vị trí có lợi thế hơn", ông Rogov viết trên Telegram.

Trước đó, hôm 18/2, ông Rogov nói với Tass rằng lực lượng Nga đã giành được bốn cứ điểm của Ukraine gần Rabotino ở Vùng Zaporozhye.

Ukraine nói Nga tấn công trên bảy mặt trận

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine sáng 19/2 cho biết, lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công trên bảy mặt trận trong 24 giờ qua. Trong đó có ba cuộc tấn công tên lửa, 43 cuộc không kích. 80 cuộc đụng độ với quân đội Nga đã được ghi nhận.

"Quân đội Nga đã phóng bốn máy bay không người lái trong đêm. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ tất cả số máy bay này", trích thông báo.

Tướng Nga không loại trừ khả năng Ukraine tiếp tục phản công

Tướng Sergey Rudskoy - Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Nga kiêm Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất cho biết không loại trừ khả năng quân đội Ukraine sẽ tiếp tục phản công với sự hỗ trợ từ các nước phương Tây.

“Các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn duy trì khả năng chiến đấu để tiến hành các hoạt động chủ động. Trong tương lai, với điều kiện có sự hỗ trợ quân sự quy mô lớn từ phương Tây, không thể loại trừ một nỗ lực phản công khác”, ông Sergey Rudskoy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda.

Cũng theo ông Rudskoy, quân nhân từ các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - dưới vỏ bọc lính đánh thuê - đang tham gia cuộc xung đột.

"Họ điều khiển các hệ thống phòng không, tên lửa chiến thuật và hệ thống phóng loạt, đồng thời là một phần của các đơn vị tấn công", ông Rudskoy nói.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột Ukraine một cách hòa bình nhưng Kiev không đồng ý

Trả lời phỏng vấn nhà báo Pavel Zarubin của kênh truyền hình Rossiya-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine một cách hòa bình nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Kiev muốn điều này.

"Người dân Donbass đã tìm đến Nga vì cần có người bảo lãnh. Chúng tôi đã chuyển từ các công cụ hòa bình sang các công cụ mang tính chất quân sự. Nhưng sau đó chúng tôi muốn tìm cách chấm dứt xung đột một cách hòa bình, và chúng tôi đã đồng ý về các điều khoản trong cuộc họp ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)", Tổng thống Nga nói trong chương trình "Moscow. Kremlin. Putin".

"Nếu không có sự can thiệp của phương Tây, xung đột đã chấm dứt từ một năm rưỡi trước. Nhưng Kiev không muốn điều đó. Tôi không biết hôm nay họ có còn muốn điều đó hay không. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cho biết Nga đã chấp nhận các hiệp định Minsk, "kỳ vọng các đối tác của mình sẽ tử tế" và "cố gắng thực hiện chúng cho dù chúng có phức tạp đến mức nào đối với cả Ukraine và Donbass".

Người đứng đầu nhà nước Nga nói rằng ông từng nghĩ làm thế nào để Nga có thể thuyết phục người dân Donbass chấp nhận những thỏa thuận này. "Tuy nhiên khi chúng tôi suy nghĩ về việc thực hiện điều đó, thì phía bên kia ngược lại".

Bình luận về cuộc phỏng vấn trước đó với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Putin cho biết tình hình xung quanh Ukraine là vấn đề sinh tử đối với Nga, trong khi phương Tây không quan tâm nhiều đến điều đó.

"Đối với phương Tây, đây là việc cải thiện vị trí chiến thuật của họ. Nhưng đối với Nga, đây là số phận của chúng tôi, là vấn đề sinh tử. Tôi muốn những người lắng nghe cuộc phỏng vấn với Carlson nhận ra điều đó".

Minh Hạnh