Xung đột Israel - Hamas ngày 10/11: Nhiều hãng tin Mỹ biết trước vụ đột kích của Hamas vào Israel?

TPO - Bốn hãng tin lớn đã lên tiếng phủ nhận việc biết trước về kế hoạch tấn công ngày 7/10 của phong trào Hamas sau khi một cơ quan giám sát công bố báo cáo cho thấy các nhiếp ảnh gia từ những hãng tin này đã có mặt ở hiện trường trong cuộc tấn công ban đầu.

Tuyên bố của các hãng tin được đưa ra sau khi chính phủ Israel yêu cầu bình luận về báo cáo của cơ quan giám sát truyền thông thân Israel, HonestReporting, trong đó cáo buộc các nhiếp ảnh gia đã có mặt trong cuộc tấn công ban đầu của Hamas hôm 7/10.

Bốn hãng tin Associated Press, Reuters, The New York Times và CNN đều nhanh chóng bác bỏ báo cáo này.

Associated Press và CNN cho biết họ đã cắt đứt hợp đồng với nhiếp ảnh gia tự do Hassan Eslaiah sau khi HonestReporting cáo buộc anh đã có mặt cùng các chiến binh Hamas trong cuộc tấn công vào Israel.

Lauren Easton, giám đốc quan hệ truyền thông của Associated Press, cho biết trong một tuyên bố: “AP không hề biết trước về vụ tấn công ngày 7/10. Những bức ảnh đầu tiên mà AP nhận được từ bất kỳ phóng viên tự do nào cho thấy chúng được chụp hơn một giờ sau khi cuộc tấn công bắt đầu. Không có nhân viên AP nào ở biên giới vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, cũng như không có nhân viên AP nào vượt biên giới.”

Tương tự, một phát ngôn viên Reuters tuyên bố những bức ảnh mà hãng tin này đăng tải “được chụp hai giờ sau khi Hamas bắn rocket vào khắp miền nam Israel và hơn 45 phút sau khi Israel cho biết các tay súng đã vượt qua biên giới.”

Israel: Tạm ngừng bắn bốn giờ không ảnh hưởng đến chiến dịch ở Dải Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết hôm 9/11 trong một cuộc họp báo rằng việc quân đội Israel tạm dừng chiến đấu trong bốn giờ mỗi ngày không có nghĩa là ngừng bắn và sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch ở Dải Gaza.

“Chúng tôi đang thực hiện các động thái cụ thể nhằm cho phép thường dân Palestine rời khỏi thành phố Gaza về phía nam để tránh làm tổn thương họ. Những điều này không ảnh hưởng đến cuộc chiến”, Bộ trưởng nói.

Ông nhấn mạnh rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn cho đến khi các con tin được thả.

“Chúng tôi sẽ không ngừng bắn hoặc ngừng giao tranh chừng nào chúng tôi còn có con tin ở Dải Gaza. Và chừng nào chúng tôi chưa hoàn thành sứ mệnh loại bỏ Hamas.”

Những bình luận này lặp lại lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, sau khi ông khẳng định hôm thứ Năm rằng sẽ "không có lệnh ngừng bắn" nếu Hamas không thả con tin.

Bộ trưởng Gallant cho biết các binh sĩ của Lực lượng Phòng vệ Israel đang hoạt động “ở trung tâm Thành phố Gaza” và “rất gần cảng Gaza”.

Cũng theo ông, lực lượng Israel đã bắt đầu sử dụng “các phương pháp mới” để phá hủy các đường hầm dưới lòng đất mà Hamas đang sử dụng.

80.000 người sơ tán khỏi miền Bắc Dải Gaza

Giới chức Israel cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội rằng 80.000 người đã bỏ chạy khỏi miền bắc Dải Gaza thông qua một hành lang sơ tán hôm thứ Năm.

Con số này cao hơn so với 50.000 người sơ tán một ngày trước đó.

IDF đã mở các hành lang sơ tán nhiều lần trong tuần này trong khoảng thời gian vài giờ để cho phép dân thường Palestine rời khỏi vùng chiến sự ở phía Bắc Gaza.

Người phát ngôn IDF - Daniel Hagari cho biết ông đã đến thăm Dải Gaza trên một đoàn xe quân sự và hành lang sơ tán "đang hoạt động".

Hé lộ số rocket được phóng về phía Israel từ khi xung đột với Hamas bùng phát

“Kể từ khi bắt đầu xung đột, khoảng 9.500 quả rocket và hàng chục máy bay đã được phóng về phía Israel. Các binh sĩ của lực lượng phòng không đã chặn hàng nghìn quả rocket. Sau khi lực lượng mặt đất tiến vào Dải Gaza, rõ ràng là số vụ phóng đã giảm đáng kể”, trích tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Cũng theo IDF, chỉ trong vòng bốn giờ đầu tiên sau cuộc tấn công của Hamas hôm 7/10, khoảng 3.000 quả rocket đã được phóng vào Israel.

IDF nhấn mạnh “lực lượng phòng không được triển khai với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và đã thực hiện các hoạt động đánh chặn từ Núi Dov ở phía bắc đến Biển Đỏ ở phía nam."

"Lần đầu tiên, tất cả các hệ thống phòng không đều hoạt động đồng thời: Iron Dome, David's Sling, MIM-104 Patriot và Arrow. Tất cả những hệ thống này cung cấp khả năng bảo vệ ở mọi lớp phòng không và cho phép bảo vệ tối ưu quê hương Israel", IDF lưu ý. “Những thành công của thế trận phòng thủ là kết quả của nỗ lực hợp tác chặt chẽ giữa IDF và ngành công nghiệp quốc phòng, cũng như giữa IDF và quân đội Mỹ.”

"Ngoài ra, khoảng 12% tổng số rocket hướng tới Israel đã rơi xuống Dải Gaza và khoảng 900 vụ phóng được thực hiện từ các địa điểm dân sự như: nhà thờ Hồi giáo, trường học, bệnh viện và trung tâm văn hóa. Dữ liệu này một lần nữa cho thấy việc Hamas tận dụng các cơ sở dân sự, IDF nói thêm mà không cung cấp bằng chứng.

Hiện phong trào Hamas chưa bình luận về thông tin này.

Quan chức tình báo Israel và Mỹ gặp nhau ở Qatar

Một cuộc họp ba bên giữa các quan chức Qatar với các giám đốc tình báo của Israel và Mỹ đã được tổ chức tại Doha để thảo luận về việc giải cứu con tin bị Hamas bắt giữ và đưa viện trợ vào Dải Gaza.

Một nguồn thạo tin tiết lộ với CNN rằng cuộc họp ngày 9/11 có sự tham dự của Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) - William Burns, người đứng đầu cơ quan tình báo Israel Mossad - David Barnea và các quan chức Qatar.

Nhóm này đã thảo luận về một kế hoạch đề xuất thả từ 10 đến 20 con tin dân sự để đổi lấy việc tạm dừng chiến sự trong ba ngày và đưa thêm viện trợ vào Dải Gaza, đồng thời tạo điều kiện cho Hamas lập và bàn giao danh sách những con tin đang bị giam giữ ở Dải Gaza.

Một quan chức Mỹ xác nhận ông Burns đã tham gia cuộc gặp với Barnea và Thủ tướng Qatar liên quan đến vấn đề con tin. Ngoài ra không có thêm thông tin chi tiết nào được tiết lộ.

Minh Hạnh