Xúc động đêm nhạc của chiến binh K với thông điệp sống mạnh mẽ trong từng khoảnh khắc

TPO - Những chiến binh K xuất hiện tự tin, rạng rỡ trên sân khấu, biểu diễn những tiết mục ca nhạc để gây quỹ ủng hộ con em của những người đồng bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Tối 8/5, Tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư WE CAN thực hiện đêm nhạc "Chúng ta hát ca" với chủ đề "Cùng nhau, ta ươm mầm hi vọng" nhằm gây quỹ học bổng hỗ trợ con em của các bệnh nhân K có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối sự thành công của năm 2021, đêm nhạc "Chúng ta hát ca" năm nay tiếp tục là sân khấu tỏa sáng của những chiến binh K với những tiết mục được chuẩn bị công phu, bài bản.

Khán giả được chìm đắm trong không gian âm nhạc ấm cúng với những tiết mục hát, múa của các bệnh nhân ung thư, sự hòa giọng của các chiến binh K với các y bác sĩ của khoa Ung bướu (BV Đà Nẵng), màn biểu diễn của các nghệ sĩ Lân Nhã, Vũ Bảo, Hoàng Lâm...

Các nhạc phẩm được trình diễn trên sân khấu đều truyền đi thông điệp sống cống hiến, sống mạnh mẽ trong từng khoảnh khắc như: Trái tim nhân ái (NS Lê Quang), Để gió cuốn đi (NS Trịnh Công Sơn), Khi người lắng nghe (NS Lê Cát Trọng Lý), Đón bình minh (NS Khắc Hưng), Vì chúng ta chung dòng máu Việt (NS Vũ Bảo)...

Đặc biệt, đêm nhạc còn có sự tham gia của 50 bệnh nhân ung thư đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước như: TP Hồ Chí Minh, Lai Châu, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Nam...

Theo chị Lê Hoàng Ngân, Nhà sáng lập Tổ chức WE CAN, đêm nhạc là cơ hội để các chiến binh K giao lưu, kết nối với nhau, cũng là dịp để mọi người có cái nhìn và thái độ tích cực về bệnh ung thư và bệnh nhân ung thư.

"Vượt qua những đau đớn, khó khăn trong điều trị bệnh, các chiến binh K vẫn tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Thông qua chương trình, chúng tôi cũng kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ cho con em của những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn", chị Ngân nói.

Toàn bộ số tiền được quyên góp trong đêm nhạc sẽ được đóng góp vào việc xây dựng quỹ học bổng “Cùng em dệt ước mơ" dành cho con em bệnh nhân Ung thư độ tuổi từ 12 đến 18 có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng nỗ lực trong cuộc sống.

Đêm nhạc đã mang đến nụ cười, sự cảm thông, chia sẻ và nhiều năng lượng tích cực cho bệnh nhân K nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung.