Xót xa cảnh hoa màu bị cuốn trôi do vỡ đập thủy điện

TPO - Do ảnh hưởng vỡ đập nước công trình thủy điện Ia Glae 2, hơn 23,8ha hoa màu, cây lâu năm dưới vùng hạ du bị thiệt hại, cuốn trôi.

Ngày 12/10, Sở Công Thương Gia Lai cho biết, đã có báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ tại công trình thủy điện Ia Glae 2 (Công ty cổ phần Thủy điện Khải Hoàng làm chủ đầu tư). Theo sở này, công trình thủy điện Ia Glae 2 có tổng quy mô công suất 12MW (vốn đầu tư trên 423 tỉ đồng) nằm trên địa bàn xã Ia Ga và xã Ia Vê, huyện Chư Prông.

Theo báo cáo nhanh của chủ đầu tư, từ ngày 8-9/10, trên địa bàn huyện Chư Prông nói chung và khu vực Dự án thủy điện Ia Glae 2 nói riêng có mưa đặc biệt lớn, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về gây lũ quét, làm ngập úng cục bộ và cuốn trôi đất, đá về phía hạ lưu.

Do lưu lượng lũ quét về đột ngột lớn, tốc độ dòng chảy cao làm đẩy trôi một phần bê tông t ường phục vụ thi công đập tràn tự do của Nhà máy Ia Glae 2. Đối với phần thân đập và móng đập tràn tự do bằng bê tông cốt thép đã thi công trước (chưa tích nước hồ chứa) và các hạng mục công trình khác an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố do mưa lũ.

Cũng theo chủ đầu tư, nước mưa cùng đất, đá do lũ cuốn trôi đã gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến một số diện tích đất trồng cây hoa màu và một số máy bơm nước của người dân dọc hai bên suối phía hạ lưu công trình; không gây thiệt hại về người, vật kiến trúc và gia súc, gia cầm.

Trong khi đó, theo thống kê của UBND xã Ia Ga, có 23,8ha cây trồng, hoa màu của 19 hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng. Hiện một số hộ dân tiếp tục trình báo bị thiệt hại do vụ vỡ đập.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ông Quế đề nghị UBND huyện Chư Prông phối hợp cùng các sở ngành chuyên môn rà soát tổng thể về công tác thi công công trình thủy điện, bao gồm năng lực của đơn vị thi công, quy trình thi công, phương án thi công, thiết kế, thời điểm thi công hạng mục thân đập... Nếu phát hiện hoạt động thi công không đảm bảo an toàn cần xử lý đúng theo quy định. Cùng với đó, các sở, ngành sớm có đánh giá về nguyên nhân, báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai để tiếp tục chỉ đạo. Đối với việc khắc phục hậu quả sự cố, chính quyền địa phương cần sớm rà soát, đánh giá, để có phương án hỗ trợ người dân và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp. "UBND xã thống kê, rà soát thiệt hại của người dân, chỗ nào vì sự cố vỡ tường chắn để hỗ trợ, chỗ nào do các trận mưa lớn trong thời gian vừa qua, để có phương án hỗ trợ theo quy định của nhà nước, hay đền bù vì sự cố, tránh lợi dụng việc này để trục lợi”, ông Quế cho hay.