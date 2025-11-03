Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xin lệnh phong tỏa, điều tàu hạng nặng 'neo giữ' cầu đường sắt ở Huế

TPO - Giữa mưa lũ dâng cao ở TP. Huế, ngành đường sắt buộc phải hủy thêm nhiều chuyến tàu Bắc - Nam và điều đoàn tàu chở hàng nặng “neo giữ” cầu Bạch Hổ và Dã Viên nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng trước dòng nước xiết.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đầu giờ chiều nay (3/11), nước sông Hương qua địa bàn TP. Huế dâng cao chạm đáy cầu đường sắt Bạch Hổ và cầu Dã Viên. Ngành đường sắt đã điều động tàu chở hàng nặng ra giữ cầu - một biện pháp kỹ thuật nhằm ổn định kết cấu, giảm dao động trong dòng nước lũ.

Cụ thể, 18 toa xe (11 toa chở lân, 7 toa chở đá hộc) được đưa lên cầu Bạch Hổ, và 7 toa chở đá hộc bố trí tại cầu Dã Viên. Đây là lần thứ ba trong tuần biện pháp gia tải cầu được triển khai tại khu vực này. Song song đó, ngành đường sắt đã xin lệnh phong tỏa khu gian Huế - Văn Xá để đẩy đoàn tàu gia tải lên hai cây cầu.

duong-sat-tiep-tuc-huy-chuyen-dieu-tau-cho-tran-giu-2-cau-o-hue-giua-lu-xiet-3.jpg
18 toa xe (11 toa chở lân, 7 toa chở đá hộc) được đưa lên cầu Bạch Hổ, và 7 toa chở đá hộc bố trí tại cầu Dã Viên ở TP. Huế để giảm dao động giữa nước lũ. Ảnh: VNR.

Ngành đường sắt quyết định tạm ngừng các đôi tàu SE1/SE2 (Hà Nội - Sài Gòn) và SE19/SE20 (Hà Nội - Đà Nẵng) trong hôm nay để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kết cấu cầu và hành khách. Ngoài ra, tạm thời ngừng chạy đôi tàu SE9/10 trong tháng 11 này.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến trưa nay toàn khu vực Trung Bộ vẫn còn 46 vị trí tắc đường, trong đó 38 vị trí trên các tuyến do Trung ương quản lý và 8 vị trí thuộc các tuyến do địa phương quản lý.

Riêng khu vực Thừa Thiên Huế còn 15 vị trí tắc đường, chủ yếu trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây do sạt lở taluy dương, nhiều điểm mới phát sinh. Một số đoạn Quốc lộ 1 qua Phong Điền - La Sơn vẫn còn nước tràn, dù đã cắm biển cảnh báo.

Tại Đà Nẵng, mưa lớn tiếp tục gây 22 điểm tắc trên các tuyến Trường Sơn Đông và La Sơn - Hòa Liên. Một số vị trí được Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh dự kiến thông xe một làn trong chiều 3/11 nếu thời tiết thuận lợi.

sat-lo.png
Một đoạn đường bị đất đá vùi lấp do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh minh họa: Cục ĐBVN.

Hiện tại, đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo đã thông xe tạm một làn nhưng nguy cơ sạt lở vẫn rất cao. Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các phương tiện chuyển hướng sang Quốc lộ (QL) 19 và QL24 để đảm bảo an toàn.

Ở Quảng Ngãi, tuyến Trường Sơn Đông tại Km165+400P tiếp tục sạt lở lần 2, gây tắc hoàn toàn; dự kiến sáng 4/11 mới có thể thông tuyến tạm.

Không chỉ đường quốc lộ, nhiều tuyến do địa phương quản lý như quốc lộ QL49B qua Huế, QL9C, QL15 và QL49C qua Quảng Trị, QL14E và QL14H tại Đà Nẵng đều ngập sâu 0,5 - 1m, đất đá tràn mặt đường, buộc phải cấm lưu thông nhiều đoạn.

Lộc Liên
