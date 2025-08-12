Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Xi Măng Xuân Thành tiếp tục được vinh danh Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2025

P.V

Ngày 09/08/2025 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu ngành vật liệu xây dựng khi được vinh danh “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2025” trong chương trình Lễ trao chứng nhận “Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam, Doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo” năm 2025. Chương trình do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức.

kdd-8684.jpg
Đại diện Ban lãnh đạo Xi Măng Xuân Thành nhận giải "Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2025"

Lọt “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2025” nhóm ngành vật liệu xây dựng, Xi Măng Xuân Thành không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức, mà còn ghi dấu ấn nhờ thành tích kinh doanh vượt trội, tư duy đổi mới sáng tạo; sự đầu tư bài bản vào dây chuyền, công nghệ sản xuất cùng nỗ lực phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

Là thương hiệu xi măng uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh và mạnh mẽ, Xi Măng Xuân Thành hiện sở hữu các dây chuyền, công nghệ sản xuất xi măng hiện đại hàng đầu thế giới, đảm bảo thân thiện với môi trường, tự động hóa trong toàn bộ quá trình sản xuất, đặc biệt là quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Các sản phẩm mang thương hiệu Xi Măng Xuân Thành được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tiên phong chú trọng ứng dụng nguồn phế liệu vốn thải ra môi trường từ các ngành công nghiệp khác để sản xuất thành công những dòng sản phẩm xi măng có cường độ cao, tính công tác vượt trội, phát thải CO2 thấp, thân thiện với môi trường. Nổi bật là dòng sản phẩm xi măng xỉ lò cao, xi măng PCB40 Cao cấp…

Với chất lượng vượt trội, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trong nước, quốc tế và yêu cầu kỹ thuật khắt khe, Xi Măng Xuân Thành đã được tin dùng trong hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia và dự án mang tính biểu tượng như: Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 1, Sân bay Long Thành, Sân bay Gia Bình, Vinhomes Global Gate, Sun Urban City, Vinhomes Wonder City Đan Phượng, Eco Palace Buôn Ma Thuột...

Bằng bước đi tiên phong, chiến lược đúng đắn và sự đầu tư mạnh mẽ cho phát triển bền vững, Xi Măng Xuân Thành khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành xi măng Việt Nam, góp phần kiến tạo nên những công trình bền vững và đẳng cấp cho đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Xi Măng Xuân Thành cho biết: “Việc tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty. Đây cũng chính là động lực để Xi Măng Xuân Thành tiếp tục tiên phong đổi mới, đưa ra thị trường các giải pháp xi măng “xanh”, chất lượng, khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Chương trình Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam được tổ chức từ năm 2006 do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam khảo sát, bình chọn và công bố. Chương trình nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, thương hiệu uy tín, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và trách nhiệm xã hội, được đông đảo người tiêu dùng Việt Nam tín nhiệm.

P.V
#Xi Măng Xuân Thành

Cùng chuyên mục