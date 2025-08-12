Xi Măng Xuân Thành tiếp tục được vinh danh Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2025

Ngày 09/08/2025 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu ngành vật liệu xây dựng khi được vinh danh “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2025” trong chương trình Lễ trao chứng nhận “Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam, Doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo” năm 2025. Chương trình do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức.

Đại diện Ban lãnh đạo Xi Măng Xuân Thành nhận giải "Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2025"

Lọt “Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2025” nhóm ngành vật liệu xây dựng, Xi Măng Xuân Thành không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức, mà còn ghi dấu ấn nhờ thành tích kinh doanh vượt trội, tư duy đổi mới sáng tạo; sự đầu tư bài bản vào dây chuyền, công nghệ sản xuất cùng nỗ lực phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

Là thương hiệu xi măng uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh và mạnh mẽ, Xi Măng Xuân Thành hiện sở hữu các dây chuyền, công nghệ sản xuất xi măng hiện đại hàng đầu thế giới, đảm bảo thân thiện với môi trường, tự động hóa trong toàn bộ quá trình sản xuất, đặc biệt là quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Các sản phẩm mang thương hiệu Xi Măng Xuân Thành được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tiên phong chú trọng ứng dụng nguồn phế liệu vốn thải ra môi trường từ các ngành công nghiệp khác để sản xuất thành công những dòng sản phẩm xi măng có cường độ cao, tính công tác vượt trội, phát thải CO2 thấp, thân thiện với môi trường. Nổi bật là dòng sản phẩm xi măng xỉ lò cao, xi măng PCB40 Cao cấp…

Với chất lượng vượt trội, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn trong nước, quốc tế và yêu cầu kỹ thuật khắt khe, Xi Măng Xuân Thành đã được tin dùng trong hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia và dự án mang tính biểu tượng như: Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 1, Sân bay Long Thành, Sân bay Gia Bình, Vinhomes Global Gate, Sun Urban City, Vinhomes Wonder City Đan Phượng, Eco Palace Buôn Ma Thuột...

Bằng bước đi tiên phong, chiến lược đúng đắn và sự đầu tư mạnh mẽ cho phát triển bền vững, Xi Măng Xuân Thành khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành xi măng Việt Nam, góp phần kiến tạo nên những công trình bền vững và đẳng cấp cho đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Xi Măng Xuân Thành cho biết: “Việc tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty. Đây cũng chính là động lực để Xi Măng Xuân Thành tiếp tục tiên phong đổi mới, đưa ra thị trường các giải pháp xi măng “xanh”, chất lượng, khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.