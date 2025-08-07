Xét nghiệm máu tổng quát tại Trung tâm Y khoa DIAG: Gói xét nghiệm khoa học, chi phí hợp lý

Xét nghiệm máu là bước kiểm tra đơn giản nhưng cần thiết để phát hiện sớm các nguy cơ sức khỏe. Tại Trung tâm Y Khoa DIAG, các gói xét nghiệm được thiết kế khoa học, minh bạch chi phí và phù hợp với nhiều đối tượng.

Xét nghiệm máu - Công cụ cần thiết để kiểm soát sức khỏe từ gốc

Nhiều bệnh lý nguy hiểm như tiểu đường, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hay viêm gan thường không biểu hiện triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, có đến hàng trăm ngàn ca tử vong mỗi năm liên quan đến vấn đề tim mạch. Không chỉ vậy, hơn một nửa số ca tiểu đường được phát hiện muộn, khi bệnh đã biến chứng.

Việc xét nghiệm máu định kỳ giúp theo dõi các chỉ số sinh học quan trọng, từ đó phát hiện sớm những bất thường “âm thầm” và đưa ra hướng xử lý y khoa kịp thời.

Chủ động sàng lọc với DIAG Wellness - Gói xét nghiệm tổng quát toàn diện

Không cần chờ đến khi có triệu chứng rõ ràng, các gói DIAG Wellness hỗ trợ tầm soát sức khỏe định kỳ một cách toàn diện. Gói xét nghiệm được thiết kế khoa học, kiểm tra đồng thời nhiều chức năng sinh lý như: Gan - thận, tim mạch, huyết học, tuyến giáp, vi chất và chuyển hóa.

Các gói DIAG Wellness hỗ trợ tầm soát sức khỏe định kỳ một cách toàn diện.

Người dùng có thể đăng ký nhanh chóng, lấy mẫu tại nhà hoặc tại hệ thống 40+ cơ sở DIAG trên toàn quốc. Sau đó nhận kết quả qua Zalo hoặc cổng thông tin bệnh nhân.

Đặc biệt, khách hàng được bác sĩ trực tiếp tư vấn miễn phí giúp hiểu rõ kết quả và lên kế hoạch theo dõi sức khỏe hiệu quả.

Nếu bạn đang thắc mắc: xét nghiệm máu bao nhiêu tiền, dưới đây là bảng giá xét nghiệm máu tại DIAG - Rõ ràng, linh hoạt cho mọi nhu cầu:

Gói xét nghiệm

Chỉ số

Nội dung chính

Giá (VNĐ)

Wellness Silver

23 chỉ số

- Tiểu đường: Glucose, HbA1c, eAG

- Tim mạch (6 chỉ số): Mỡ máu cơ bản

- Gan (6 chỉ số)

- Thận (5 chỉ số)

- TSH, CBC, Canxi

769.000đ

Wellness Gold

30 chỉ số

Gói Silver +

- Tuyến giáp: TSH, FT4

- Vi chất: Sắt, Vitamin D

- Viêm gan B/C (3 chỉ số)

- Đo sinh hiệu

1.605.000đ

Wellness Diamond

38 chỉ số

Gói Gold +

- Tim mạch nâng cao: hs-CRP, Homocysteine

- Gan mở rộng (9 chỉ số)

- Vi chất nâng cao: B12, Ferritin, Phốt pho

2.341.000đ



Lưu ý: Bảng giá và thông tin cập nhật tại thời điểm viết. Khách hàng có thể xem cập nhật giá chi tiết và mới nhất trên website chính thức của Trung tâm Y Khoa DIAG.

Chất lượng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế

Tại DIAG, xét nghiệm máu được thực hiện trên hệ thống tự động khép kín với nhiều thiết bị công nghệ đến từ các hãng uy tín toàn cầu như Abbott và Roche, cho kết quả chính xác và đáng tin cậy.

Hệ thống xét nghiệm đạt chứng nhận ISO 15189:2022, đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao, bác sĩ tư vấn chuyên sâu và quy trình lấy mẫu đúng chuẩn - tạo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Dịch vụ xét nghiệm linh hoạt - không cần chờ đợi

Khách hàng có thể dễ dàng đặt lịch lấy mẫu tại nhà hoặc trực tiếp tại cơ sở DIAG gần nhất. Điều dưỡng đến đúng giờ, thao tác nhẹ nhàng, chuyên nghiệp. Dịch vụ này phù hợp với người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người bận rộn.

Kết quả được trả nhanh qua Zalo hoặc cổng thông tin bệnh nhân, giúp bạn chủ động theo dõi sức khỏe, không mất thời gian quay lại phòng khám.

Khách hàng xét nghiệm tại Trung tâm Y khoa DIAG được tư vấn chi tiết và rõ ràng.

Hơn 25 năm đồng hành - Uy tín tạo dựng từ chất lượng dịch vụ

Trung tâm Y Khoa DIAG đã thực hiện hơn 3,5 triệu lượt xét nghiệm, hợp tác cùng hơn 6.500 bác sĩ và vận hành 40+ điểm lấy mẫu trên toàn quốc. Không chỉ nổi bật trong xét nghiệm máu, DIAG còn là địa chỉ hàng đầu trong lĩnh vực chẩn đoán y khoa, với danh mục hơn 1.400 xét nghiệm chuyên khoa. Điều này giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện.

Trung tâm Y khoa DIAG - Địa chỉ xét nghiệm máu tổng quát được tin chọn.

Chăm sóc sức khỏe bắt đầu từ những xét nghiệm đơn giản, đừng đợi đến khi có dấu hiệu bất thường. Hãy chọn xét nghiệm máu định kỳ tại DIAG giúp phát hiện sớm nguy cơ, tạo nền tảng vững chắc cho sức khỏe lâu dài.

