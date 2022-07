Xem trực tiếp trận ra mắt của Quang Hải vòng 1 Ligue 2 trên kênh nào?

Với người hâm mộ Việt Nam, trận đấu tâm điểm ở vòng 1 Ligue 2 chính là cuộc so tài giữa Guingamp vs Pau. Đây được chờ đợi sẽ là trận ra mắt của tiền vệ Quang Hải trong màu áo Pau FC ở một trận đấu chính thức. Guingamp đứng thứ 6 bảng xếp hạng Ligue 2 mùa giải năm ngoái, trong khi Pau FC đứng thứ 10. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 00h00 ngày 31/7 theo giờ Việt Nam.

Tiền vệ Quang Hải đang hòa nhập rất nhanh và tràn đầy cơ hội ra sân ngay từ đầu. Bên cạnh đó, HLV Didier Tholot cho biết ông không đặt nặng kết quả ở vòng khai mạc Ligue 2.

“Đối với Quang Hải, vấn đề của cậu ấy là đến từ một nền văn hóa hoàn toàn khác. Ngoài ra, bóng đá châu Âu cũng diễn ra với tốc độ cao hơn. Quang Hải hòa nhập rất tốt. Cậu ấy đã bắt đầu nói được tiếng Pháp và hiểu chiến thuật của chúng tôi", HLV Didier Tholot cho biết.

VTVCab là đơn vị sở hữu độc quyền toàn bộ bản quyền truyền hình các trận đấu của Pau FC tại Ligue 2 trong hai mùa giải liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên một đài Việt Nam phát sóng trực tiếp giải Ligue 2 của Pháp.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu của Pau FC tại Ligue 2 trên các kênh ON Football, ON Sports, ON Sports News, ON Sports+ hoặc trên ứng dụng ON Sports TV, VTVcab ON và các kênh mạng xã hội của ON Sports.