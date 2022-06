Xem cảnh sát vượt chướng ngại vật, cứu người trong khói độc

TPO - Các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vượt qua các chướng ngại vật trong điều kiện không gian phức tạp, nguy hiểm để tiếp cận nạn nhân ở môi trường khói, khí độc, nhanh chóng đưa người bị nạn tới nơi an toàn. Đây là một trong số những nội dung thi đấu tại Hội thi vòng loại thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2.

Ngày 12/6, tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Hội thi vòng loại thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ 2 – Cụm thi số 5.

Cụm thi số 5 gồm các đội tuyển đến từ Công an 7 tỉnh: Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Phước, do Công an tỉnh Đắk Lắk đăng cai.

Trong 2 ngày thi 11-12/6, các đơn vị đã tham dự 4 môn thi, gồm: Thi 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; cứu nạn cứu hộ trong môi trường có khói, khí độc; cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước và môn bơi cứu nạn, cứu hộ.

Đại tá Nguyễn Minh Khương – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nhấn mạnh, hội thi được diễn ra theo đúng chương trình, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, các đơn vị dự thi tập trung cao độ, tích cực thi đấu đạt thành tích cao nhất.

Đại tá Khương đề nghị, sau hội thi, các đơn vị cần tiếp tục tập luyện để nâng cao trình độ, chuyên môn, chiến thuật cứu nạn cứu hộ để chủ động ứng phó xử lý mọi sự cố tai nạn xảy ra. Đồng thời, hướng dẫn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành, đội phòng cháy dân phòng các kỹ năng cứu nạn, cứu hộ để họ thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH trong công tác cứu nạn cứu hộ.

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức trao tặng: Giải Nhất toàn đoàn cho Công an tỉnh Đắk Lắk; Giải Nhì toàn đoàn được trao cho Công an tỉnh Đồng Nai; Giải Ba toàn đoàn thuộc về Công an tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao một số giải nhất, nhì, ba ở từng nội dung thi.