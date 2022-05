Xem công an dùng mắt uốn cong thanh sắt, lấy răng kéo xe tải

TPO - Dùng yết hầu hoặc mắt uốn cong cả thanh sắt, lấy răng kéo xe tải trọng nặng,...những màn biểu diễn khí công, nội công thâm hậu của công an khiến người xem không khỏi trầm trồ thán phục.

Sáng 13/5, tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (CSND), vòng loại Bảng thi số 6.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo một số cục nghiệp vụ, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa diện các sở, ban ngành.

Dịp này, Đoàn của Ngài Tỉnh trưởng Mondulkiri, vương quốc Campuchia cũng đến dự. Ngoài ra, còn có đại diện lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố và cán bộ chiến sỹ các đội tuyển.

Bảng thi số 6 do công an tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức gồm 9 đội, đến từ Công an các tỉnh, thành: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm đồng, Bình Phước, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Công an Tp. Hồ Chí Minh và Cao Đẳng Cảnh sát nhân dân.

Hội thi là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước về truyền thống vẻ vang 60 năm lực lượng CSND, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Qua đó, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hội thi diễn ra từ ngày 13-15/5 với nhiều nội dung.

Tại ngày khai mạc, những màn biểu diễn khí công, nội công của Cảnh sát cơ động hết sức ấn tượng, điêu luyện. Dưới đây là một số hình ảnh buổi biểu diễn: