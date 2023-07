Xe container nằm chắn ngang đường gây ùn tắc hơn 3km

TPO - Mưa lớn kéo dài, mặt đường quốc lộ 62 trơn trượt khiến xe container lao vào lề đường, thân xe nằm chắn mặt đường còn đầu xe đâm vào rừng tràm làm giao thông qua khu vực này ùn ứ kéo dài hơn 3km.

Đến chiều 20/7, lực lượng chức năng tỉnh Long An mới giải phóng xong hiện trường vụ tai nạn, xe container được di dời ra khỏi khu vực, giao thông trên quốc lộ 62 đoạn qua địa bàn huyện Thạnh Hóa, Long An lưu thông trở lại bình thường.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, tài xế N.V.T điều khiển xe container BKS 62C-081.25 lưu thông trên quốc lộ 62 từ hướng TP Tân An đi thị xã Kiến Tường (Long An).

Khi đến đoạn Km 27 thuộc địa bàn xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa (Long An) lúc này trời mưa to, đường trơn khiến đầu xe container đâm thẳng xuống vệ đường sát cánh rừng tràm, phần thân xe nằm chắn ngang hơn 2/3 mặt đường khiến giao thông ùn ứ nhiều giờ liền.

Tài xế cùng phụ xe kịp thời mở cửa thoát ra ngoài an toàn, phương tiện hư hỏng phần đầu.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Long An, Công an huyện Thạnh Hóa có mặt hiện trường điều tiết giao thông, di dời phương tiện, giải toả hiện trường.

Vụ TNGT không gây thiệt hại về người, nhưng do tuyến đường huyết mạch đi các huyện, thị xã vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An và các tỉnh Đồng Tháp, An Giang… nên lượng phương tiện qua lại đông khiến giao thông ùn ứ kéo dài hơn 3km.