Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Xây quy chế bảo vệ Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, việc xây dựng quy chế quản lý Công viên địa chất toàn cầu giúp nâng cao quản lý và bảo vệ môi trường nhằm quảng bá, khai thác các giá trị địa chất, văn hóa, đa dạng và phục vụ phát triển dịch vụ du lịch.

Ngày 27/1, UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin, ông Đoàn Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xây dựng dự thảo Quy chế quản lý và bảo vệ môi trường Công viên địa chất toàn cầu. Theo đó, quy chế gồm 4 chương 18 điều do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (XTĐTTM&DL) tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan soạn thảo.

Phạm vi, nội dung chính của dự thảo liên quan đến quản lý và bảo vệ môi trường Công viên địa chất toàn cầu như: bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản địa chất, văn hóa và đa dạng sinh học, hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch… Ngoài ra, quy chế bao gồm việc điều tra, khảo sát, nghiên cứu khoa học, hoạt động xây dựng, hợp tác quốc tế, hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị hệ thống hang động, hố sụt, các giá trị địa chất khác trên địa bàn vùng Công viên địa chất toàn cầu và các hoạt động liên quan khác gắn với đặc điểm phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh.

tp-z7466715630541-fd96a0237c3d09d27e187ef48e03660c.jpg
Du khách tham gia khám phá trải nghiệm hang động nằm trong Công viên địa chất toàn cầu tại Lạng Sơn. Ảnh: Hương Phạm.

Theo tỉnh Lạng Sơn, việc xây dựng quy chế nhằm cụ thể hóa một số nội dung về quản lý, bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã hội bền vững.

Trung tâm XTĐTTM&DL đã tiếp nhận 15 ý kiến góp ý, trong đó có rà soát nội dung liên quan đến phân công, bàn giao trách nhiệm quản lý cho các xã, phường trong vùng Công viên địa chất toàn cầu. Đồng thời kiến nghị bổ sung một số quy định để bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh một số điều khoản cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tiễn. Quy chế sẽ được xây dựng theo hình thức văn bản cá biệt, trong đó tập trung dẫn chiếu các điều khoản liên quan, trọng tâm vẫn là công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong vùng Công viên địa chất toàn cầu Unesco Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra yêu cầu với Trung tâm XTĐTTM&DL tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy chế, tập trung vào hai nhóm vấn đề chính là bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản địa chất, trình UBND tỉnh trước ngày 7/2/2026 để sớm ban hành quyết định, làm cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn có diện tích gần 5.000 km2, với hơn 100 di sản địa chất, văn hóa và khảo cổ học đặc sắc. Không chỉ mang giá trị về mặt địa chất, mà còn là nơi hội tụ của nhiều giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử cách mạng, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và đặc biệt là sự đa dạng, phong phú về văn hóa bản địa, độc đáo về lịch sử, địa chất.

Với những giá trị đặc biệt mang tầm quốc tế về địa chất, văn hóa, cảnh quan, cùng với sự quyết tâm cao và những nỗ lực không ngừng của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân địa phương và sự hỗ trợ tích cực về chuyên môn từ các bộ, ngành Trung ương, tháng 9/2024, Công viên địa chất Lạng Sơn đã được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu và được UNESCO chính thức công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO vào tháng 4/2025 vừa qua.

Quốc Nam
#Công viên địa chất #Lạng Sơn #bảo vệ môi trường #du lịch #di sản #UNESCO #địa chất

Xem thêm

Cùng chuyên mục