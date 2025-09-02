Xây dựng xã Ô Diên xanh, văn minh, năng động lấy nhân dân làm trung tâm

TP - Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ô Diên lần thứ I xác định mục tiêu đến năm 2030, Ô Diên trở thành xã xanh, văn minh, năng động; kinh tế tăng trưởng hai con số, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng mạnh thương mại-dịch vụ... Trong đó việc xây dựng Công viên di sản văn hóa Tô Hiến Thành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Ngày 14/8, Đảng ủy xã Ô Diên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ô Diên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội xác định, phát triển xã Ô Diên dựa trên nền tảng phát huy truyền thống, văn hóa và con người, lấy nhân dân làm trung tâm, hướng tới phục vụ tốt hơn. Cùng với đó là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường; ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và đời sống.

Đền Văn Hiến thờ danh nhân Tô Hiến Thành là địa chỉ giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho người dân xã Ô Diên

Mục tiêu đến năm 2030, Ô Diên trở thành xã xanh, văn minh, năng động; kinh tế tăng trưởng hai con số, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng mạnh thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng; nông nghiệp chất lượng cao, bền vững; an sinh xã hội toàn diện; quốc phòng-an ninh vững mạnh.

Về kinh tế, xã tập trung thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật-xã hội đồng bộ; ưu tiên các dự án trọng điểm như các tuyến giao thông khung, khơi thông dòng chảy sông Hồng-sông Nhuệ qua địa bàn, xây dựng Công viên di sản văn hóa danh nhân Tô Hiến Thành, trường phổ thông nhiều cấp học hiện đại; hoàn thiện quy hoạch phân khu làm nền tảng phát triển đô thị.

Kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng, được khuyến khích phát triển theo hướng hiện đại, số hóa, gắn với thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Nông nghiệp tiếp tục nâng cao giá trị, gắn với bảo vệ môi trường và du lịch sinh thái....

Kỳ vọng về Công viên di sản văn hóa Tô Hiến Thành

Việc xây dựng Công viên di sản văn hóa Tô Hiến Thành trong nhiệm kỳ này được Đảng ủy, UBND xã Ô Diên xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Công viên không chỉ giúp phục hồi, lan tỏa các giá trị văn hóa về một nhà chính trị, nhân cách văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XII mà còn tạo sức bật phát triển du lịch địa phương.

Xã Ô Diên đang cùng đơn vị tư vấn rà soát, xin ý kiến đóng góp về Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích lịch sử danh nhân Tô Hiến Thành gần với không gian Thành cổ Ô Diên đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

Theo Ban Quản lý dự án xã Ô Diên, Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích lịch sử danh nhân Tô Hiến Thành gần với không gian Thành cổ Ô Diên đến năm 2035, tầm nhìn 2050 với phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích là không gian cảnh quan, các địa danh, địa điểm, địa giới tự nhiên có quan hệ mật thiết trong quá trình hình thành Nhà nước Vạn Xuân, Cố đô Ô Diên và liên quan tới thân thế, sự nghiệp của danh nhân Tô Hiến Thành.

Được thành lập từ ngày 1/7/2025, xã Ô Diên có diện tích 31,96km², dân số hơn 97.500 người, gồm địa bàn của nhiều xã thuộc huyện Đan Phượng (cũ), một phần của phường Tây Tựu (Bắc Từ Liêm), xã Văn Khê (Mê Linh) và xã Đức Thượng (Hoài Đức). Hiện Đảng bộ xã có 105 chi, đảng bộ trực thuộc với 3.085 đảng viên.

Trong đó, tập trung vào hệ thống di tích, di sản và khu vực có liên quan thuộc địa bàn xã Ô Diên.

Cùng với đó là khu vực bảo tồn cảnh quan sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Hát và các chỉ lưu đoạn qua Thành cổ Ô Diên; không gian cảnh quan văn hóa, lịch sử, các vòng thành và các di tích khảo cổ học dưới lòng đất; các quần cư lâu đời gắn với vùng đất Ô Diên cổ, danh nhân Tô Hiến Thành và từng điểm di tích; các khu vực tổ chức hoạt động phát huy giá trị di tích, khu vực dân cư, tái định cư thuộc phạm vi quy hoạch di tích; kết nối hạ tầng kỹ thuật nội bộ và hệ thống giao thông, hạ tầng chung có liên quan... Quy mô lập quy hoạch dự kiến khoảng hơn 800ha.

Quy hoạch cũng được lập với quan điểm phát triển kinh tế di sản dựa trên hai trụ cột: xây dựng hệ sinh thái kinh tế di sản gắn với Nhà nước Vạn Xuân (thể hiện tinh thần độc lập dân tộc) và Tô Hiến Thành (biểu tượng trung thần tài năng), phát triển công nghiệp văn hóa đặc trưng vùng cố đô.