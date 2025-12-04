Xây dựng tuyến đường kết nối từ phường Thái Bình đến Phố Hiến tốc độ 120 km/giờ

TPO - Chủ tịch Hưng Yên yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện phương án quy hoạch tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến bảo đảm toàn tuyến tốc độ xe 120 km/giờ. Mục tiêu đến năm 2027 hoàn thành toàn bộ dự án.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức cuộc họp về định hướng quy hoạch giao thông kết nối phía Bắc và phía Nam của tỉnh, phương án quy hoạch trụ sở cơ quan hành chính tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc chủ trì cuộc họp.

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thông tin tổng chiều dài đường bộ trên địa bàn tỉnh hiện đạt trên 9.346 km, gồm 7 tuyến cao tốc, 7 tuyến quốc lộ, 48 tuyến tỉnh lộ và hệ thống đường đô thị, đường xã, đường giao thông nông thôn.

Chương trình phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 xác định ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm, có tính lan tỏa, tạo hành lang phát triển các khu, cụm công nghiệp...

Công trường thi công tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến.

Từ năm 2021 đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh tiếp tục được đầu tư đồng bộ, từng bước hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, góp phần cải thiện diện mạo và vị thế của tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch đối với tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến, tư duy phương án phân kỳ đầu tư và nghiên cứu, đề xuất hướng tuyến kết nối từ phường Thái Bình với CT.08 bảo đảm đồng bộ, hiện đại.

Đặc biệt, chủ tịch tỉnh Hưng Yên yêu cầu các tuyến đường phải phù hợp với chủ trương đã được phê duyệt cũng như định hướng phát triển không gian của tỉnh, bảo đảm toàn tuyến tốc độ xe 120 km/giờ. Mục tiêu đến năm 2027 hoàn thành toàn bộ dự án.

Ông Ngọc giao Sở Xây dựng nghiên cứu phương án thiết kế, tổ chức thi tuyển kiến trúc đối với công trình cầu qua sông Luộc thuộc dự án với quan điểm đây là công trình có tính biểu tượng, tạo điểm nhấn...