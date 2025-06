Xáo trộn nhân sự cấp cao VNG trước đại hội cổ đông

TPO - Ông Võ Sỹ Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Phạm Văn Đô La - thành viên Ban kiểm soát Công ty CP VNG - xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Tương tự, ông Phạm Quang Khánh và ông Nguyễn Văn Trúc cũng xin thôi nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An.

Tuần qua, VN-Index giảm 14,4 điểm xuống 1,315.49 điểm, giá trị giao dịch bình quân đạt 19.581 tỷ đồng/phiên. Tương tự, HNX-Index giảm 3,79 điểm xuống còn 224,82 điểm.

Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng 11,24 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng gần 359 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2,62 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 32 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 1,01 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 104 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 9 - 13/6 trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng 7,6 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng hơn 223 tỷ đồng.

Chủ tịch từ nhiệm

Công ty CP VNG (mã chứng khoán: VNZ) công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2025 với kế hoạch tiếp tục nâng doanh thu và giảm lỗ so với năm trước. Cụ thể, VNZ đặt mục tiêu doanh thu 2025 khoảng 10.800 tỷ đồng (tăng 16% so với năm trước), lỗ ròng giảm còn 561 tỷ đồng so với khoản lỗ gần 1.100 tỷ đồng năm 2024.

VNG cũng tiếp tục đề xuất giữ lại lợi nhuận để đầu tư, phục vụ chiến lược kinh doanh và đa dạng hóa các sản phẩm chiến lược.

Tài liệu của VNZ cũng cho biết, sẽ trình cổ đông đổi tên công ty, từ Công ty CP VNG thành Công ty CP Tập đoàn VNG. Tuy nhiên, lý do đổi tên chưa được VNZ nêu rõ.

VNZ dự kiến tiếp tục kế hoạch ESOP trong năm 2025, khi dự kiến phát hành thêm 418.807 cổ phiếu ESOP, tương đương 1,43% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành là 30.000 đồng/cổ phiếu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Về phương án nhân sự, VNZ dự kiến trình cổ đông miễn nhiệm ông Võ Sỹ Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Phạm Văn Đô La - thành viên Ban kiểm soát, đều theo đơn từ nhiệm cá nhân. Ông Võ Sỹ Nhân được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị VNZ từ tháng 12/2022, nhưng đã từ nhiệm từ ngày 22/11/2024.

VNZ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, các ứng viên Hội đồng quản trị, gồm ông Lê Hồng Minh, ông Vương Quang Khải, bà Christina Gaw và ông Edphawin Jetjirawat. Đối với thành viên Ban kiểm soát, các ứng viên gồm ông Hoàng Anh, ông Vũ Thành Long, ông Ngô Vi Hải Long.

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của ông Phạm Quang Khánh và ông Nguyễn Văn Trúc.

Ông Phạm Quang Khánh cho biết, ông đang đảm nhiệm các vị trí như thành viên Hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc HAH, Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An. Để có nhiều thời gian tập trung vị trí Phó tổng giám đốc và Giám đốc Cảng Hải An, ông xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị HAH.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Trúc viết trong đơn do công việc cá nhân, ông không thể tiếp tục bố trí thời gian để hoàn thành tốt nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị HAH, do đó, ông muốn xin từ nhiệm trong thời gian sớm nhất.

Quyết định rút lui của hai thành viên cá nhân trên được thực hiện ngay trước thềm đại hội cổ đông năm 2025, sẽ tổ chức vào ngày 26/6. Hải An cũng đã bổ sung nội dung miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị vào tài liệu họp đại hội.

Lộc Trời nợ báo cáo tài chính

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) vừa có giải trình lý do cổ phiếu nằm trong diện hạn chế giao dịch vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2024 và năm 2024.

Lộc Trời cho biết, từ đầu năm 2024, công ty gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến chưa thể công bố thông tin báo cáo tài chính đúng thời hạn. Đến nay, Lộc Trời vẫn chưa khắc phục được sự kiện bất khả kháng.

Cụ thể, Lộc Trời gặp phải sự kiện bất khả kháng dẫn đến ảnh hưởng đến dòng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn bộ công ty phải tập trung vào việc xử lý các vấn đề tài chính trước mắt. Lộc Trời cũng có sự biến động lớn về nhân sự, thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt dẫn đến khó khăn trong việc tập hợp số liệu, tài liệu phục vụ cho báo cáo tài chính.

Lộc Trời đã có những thay đổi lớn trong mô hình kinh doanh. Với sự thay đổi này, công ty cần tập trung thời gian và nhân sự để xử lý nhiều vấn đề liên quan.

Hôm 2/6, Lộc Trời đã chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức cuối tháng 6 này.

Ngày 25/6 tới, Công ty CP Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC - mã chứng khoán: HCM) sẽ chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, HSC dự kiến phát hành gần 360 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ với tỷ lệ phân bổ là 70%, còn 30% sẽ bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.