Xăng đã giảm giá 4 lần, sao giá bó rau, miếng thịt chưa giảm?

TPO - Mặc dù giá xăng đã giảm 4 lần liên tiếp nhưng giá các mặt hàng thực phẩm tại chợ, siêu thị dường như vẫn "án binh bất động". Việc này khiến các bà nội trợ "đau đầu" vì chi phí cho sinh hoạt gia đình.

Ngày 3/8, PV ghi nhận tại các chợ Thổ Quan, Dân Sinh (Đống Đa), chợ Nhân Chính (Thanh Xuân), giá thịt, rau vẫn neo ở mức cao. Trong khi tại một số siêu thị, giá thực phẩm có xu hướng tăng nhẹ.

Giá thịt lợn ba chỉ tại các chợ dao động từ 120.000-150.000 đồng/kg. Thịt vai, sườn cũng có giá tương đương với thời điểm xăng chưa giảm giá. Còn ở siêu thị BigC Thăng Long giá thịt lợn vai là 125.000 đồng/kg, còn thịt lợn đùi là 114.000 đồng/kg.

Thậm chí tại chợ Thổ Quan, mỗi quầy thịt có giá khác nhau. “Giá thịt tăng hay giảm do người chăn nuôi. Thịt phân loại giá tuỳ theo chất lượng và nơi nhập. Nhập hàng ở nơi thịt chất lượng tốt thì giá cao nên phải tăng giá bán lẻ. Còn tìm được nơi nhập hàng giá rẻ thì giá bán lẻ cũng rẻ hơn", một tiểu thương lý giải.

Theo các tiểu thương, để mua được hàng có giá hợp lý và yên tâm về chất lượng, họ thường tự đi bắt lợn về xẻ thịt. Còn nhập thịt trực tiếp tại các chợ đầu mối hay lò mổ sẽ đắt hơn khoảng 10 giá.

Tương tự như thịt heo, các loại thịt gà, cá vẫn neo giá ở mức cao như thời điểm giá xăng tăng chót vót. Thậm chí, giá thịt bò còn tăng mạnh. Thịt bò ở chợ Dân Sinh (Đống Đa) có giá từ 230.000-330.000 đồng/kg tuỳ loại, đắt hơn thời điểm chưa điều chỉnh giá xăng 30.000 đồng và ngang ngửa giá thịt thăn bò tại một số siêu thị.

Giá rau củ có xu hướng tăng giá. Mặt hàng rau củ ở chợ còn đắt hơn trong siêu thị. Đơn cử giá cà chua tại chợ Thổ Quan là 27.000 đồng/kg, trong khi giá ở siêu thị Tops Market Hà Đông chỉ gần 24.000 đồng/kg. Cải bắp ở BigC có giá 11.500 đồng, còn giá ở chợ từ 10.000 đến 15.000 đồng tuỳ nơi bán.

Chủ một sạp rau củ tại chợ Nhân Chính cho biết: “Giá rau củ quả tăng giảm theo từng ngày và còn tuỳ thuộc vào thời tiết. Nhập hàng ngày trời mưa thì cà chua chín ít, rau muống, rau cải ngấm nước nên nặng cân. Thêm nữa, trời mưa đi nhập hàng vất vả nên phải cộng thêm tiền công sức của mình vào giá bán. Còn vào ngày nắng, củ quả chín nhiều, ai cũng có hàng bán nên giá rẻ hơn”.

Chị Phạm Hương (đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm) cho biết, trong thời gian này, tiền đi chợ hằng ngày phải tăng gấp rưỡi so với lúc giá xăng chưa tăng mạnh.

“Trước giá xăng tăng mạnh, hàng thịt ở chợ cũng tăng thêm vài giá. Đến khi giá xăng giảm liên tiếp, giá thịt lợn ở chợ tăng thêm 15.000-20.000 đồng/kg với lý do giá lợn hơi tăng. Nay cả giá xăng và giá lợn hơi đều giảm mạnh, mà thịt lợn chưa thấy giảm, vẫn neo giá đỉnh”, chị Hương than thở.

Trao đổi với báo chí, chuyên gia Đinh Trọng Thịnh - giảng viên Học viện Tài chính cho rằng giá xăng dầu chỉ tác động khoảng 7% đến 8% đối với mặt hàng thực phẩm, điển hình là thịt lợn. Việc giá thịt lợn tăng có thể do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là giá thức ăn chăn nuôi gia súc trong thời gian trước đây tăng lên nên nhiều hộ gia đình chăn nuôi đã mua tích trữ thức ăn cho gia súc khiến giá thành thịt lợn tăng cao. Nguyên nhân thứ 2 có thể do nguồn cung không đủ, quan hệ cung cầu dẫn đến giá thay đổi theo. Mặt khác, việc giá thịt lợn từ chuồng trại đến tay người tiêu dùng tăng cao có thể do chi phí của các doanh nghiệp trung gian cao khiến giá thành tăng.

Theo ông Thịnh, để giảm bớt lợi nhuận của các doanh nghiệp trung gian nhằm giảm giá thành hàng hoá khi đến tay người tiêu dùng, cần có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý.